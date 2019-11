Último dia de evento na França tem show de Gabriel Medina

Nesta quinta-feira aconteceu o último dia do Quiksilver Pro France, com a expectativa de conhecer o campeão da etapa no final do evento. E a Brazilian Storm tinha grandes chances de ter um surfista campeão, já que o Brasil chegou as quartas de final do evento representado por três surfistas.

Quartas de final tem eliminação do líder e dois brasileiros avançando à semi

O primeiro brasileiro a competir nas quartas de final do evento foi Ítalo Ferreira. Ítalo caiu na água contra o australiano Julian Wilson e levou a pior. Não se encontrando na bateria, Ítalo viu Julian tirar duas ótimas notas e vencer com tranquilidade, deixando o brasileiro em uma combinação. Na segunda bateria do dia, o atual líder do ranking mundial, Mick Fanning, não conseguiu se impor e seu compatriota Bede Durbidge venceu, deixando Adriano de Souza, segundo colocado no ranking, pressionado para conseguir uma vitória. E foi ele que veio para a água na bateria de número três, encarando Owen Wright, concorrente direto a titulo. Adriano foi bem, não tirou notas espetaculares, mas conseguiu um bom somatório e avançou para a semifinal, chegando assim, mais próximo de Mick, líder do campeonato. Na ultima bateria das quartas, muita expectativa foi gerada para a grande bateria entre Gabriel Medina e John John Florence. E deu Brasil. Gabriel soube aproveitar as oportunidades que teve, e não precisou de muito para vencer a promessa havaiana. Sendo assim, o Brasil chegou à semifinal com dois brasileiros: Gabriel Medina e Adriano de Souza.

Semifinal tem bateria brasileira e mais uma nota 10 de Gabriel Medina

A segunda bateria da semifinal foi um confronto de gigantes. Gabriel Medina chegava com muita vontade de ir à final e ganhar seu primeiro evento no ano, e Mineirinho, precisava vencer para poder assumir a liderança do ranking e assim chegar com mais força na briga pelo titulo mundial. Adriano até tentou, mas Medina estava impecável, acertando suas manobras e com um surf encaixado, assim, Gabriel tirou sua segunda nota 10 no evento e garantiu sua vaga na final. Mesmo com a derrota, Mineirinho cola no líder Mick Fanning, ficando apenas 450 pontos atrás do australiano.

No vídeo, mais uma nota 10 de Gabriel Medina.

O outro finalista saiu do confronto entre os compatriotas australianos Bede Durbigde e Julian Wilson. Julian chegou bem até essa fase, com um surf excelente e muita desenvoltura, mas não conseguiu desempenhar o mesmo papel na semi, e Bede, que já tinha eliminado Mick Fanning, avançou para sua segunda final do ano.

Depois de dez dias da abertura da janela do Quiksilver Pro France, estavam definidos os dois finalistas do evento. De um lado o australiano Bede Durbidge, que mesmo sem o favoritismo, chegava confiante na final, depois de eliminar Mick Fanning, o líder do campeonato, e Julian Wilson, que briga diretamente pelo título. Do outro lado, o brasileiro Gabriel Medina, atual campeão mundial e com sede de vitória, já que ainda não tinha vencido depois do título mundial. Com as ótimas recordações na França, como a vitória do King of the Groms em 2009 e essa etapa do WCT em 2011, Gabriel com seu surf impecável chegou com força para a grande final. A expectativa para conhecer o campeão era grande.

Roxy Pro France tem final sem favoritas ao titulo

As mulheres também deram show nas águas de Hossegor. Infelizmente, a única brasileira do evento, Silvana Lima, perdeu logo no round 2 e não está bem na classificação geral do circuito. Courtney Conlongue e Carissa Moore, primeiras colocadas do circuito, perderam no round quatro e nas quartas de final, respectivamente. Carissa Moore do Havaí é líder do campeonato, seguida de perto pela americana Courtney Conlongue. Já as finalistas na França, não estão entre as favoritas na briga pelo titulo, mas surfaram muito bem e chegaram com força na final. Tatiana Weston-Webb, brasileira naturalizada havaiana, e Tyler Wright, australiana e irmã de Owen Wright, desbancaram as favoritas e chegaram à final do evento.