Gabriel Medina derrota Durbidge em Hossegor e conquista primeira vitória após título mundial

Após uma atuação impecável nas ondas de Hossegor na França, o atual campeão mundial Gabriel Medina encerrou em grande estilo a nona etapa do WCT, quebrando um jejum de 14 meses sem levantar um troféu do Circuito Mundial. Sobrando no mar de Hossegor, Medina atropelou o surfista australiano Bede Durbidge por 17,50 a 9,44 e venceu uma disputa da elite do surfe pela primeira vez desde agosto do ano passado, quando foi campeão em Teahupoo, no Taiti. Foi no mesmo território francês que ele surgiu para o mundo do surf em 2009, conquistou duas notas dez na final de uma competição sub-16, e foi também nestas ondas que o brasileiro levantou seu primeiro caneco do WCT, em 2011.

Com a vitória, e somando agora 40.650, Gabriel subiu de sétimo para quinto lugar e ainda tem chance de buscar o bicampeonato mundial, para isso o garoto de Maresias( SP) precisará vencer nas duas disputas restantes: Peniche, em Portugal e Pipeline, no Havaí, e torcer por grandes tropeços do autraliano Mick Fanning( 49.900 pontos e líder do ranking) e do vice Adriano de Souza, o Mineirinho( 49.450), isso sem contar o fato de que só vão valer os nove melhores resultados dos 11 na temporada. O sexto título de Medina em etapas da elite também serviu para ele se isolar como o brasileiro com o maior número de vitórias no Circuito Mundial, passando Adriano de Souza que soma cinco troféus.

A Bateria final

Logo no primeiro minuto da bateria Gabriel Medina surfou uma direita com categoria, ao mandar uma batida, boas rasgadas e até arriscar um aéreo, que não foi finalizado, mas mesmo assim, os juízes gostaram das manobras e lhe dera nota 8,00. Não havia passado nem cinco minutos do inicio da final e o campeão encontrou mais uma direita. Gabriel fez bonitos arcos e jogou água para o alto, mas recebeu a nota 6,50. Com 24 minutos de bateria, o autraliano Bege Durbidge, ainda não havia somado nenhum ponto e estava plantado na arrebentação à espera de boas ondas, e Medina já somava 14,50 pontos.

Gabriel Medina se sentiu a vontade no mar e resolveu arriscar. O brasileiro voou alto em um aéreo, mas não conseguiu finalizar a manobra e recebeu nota 3,10. Bede demorou para acordar. Sua primeira onda foi uma direita bem surfada, mas que rendeu só uma nota 3,90. Pouco tempo depois do gringo veterano sair do zero, Gabriel resolveu deixar claro quem mandava na final. Ele embarcou em uma direita, com três manobras fortes, e conquistou a nota 9,00, aumentando seu somatório para 17,00, contra 8,57 de Bede, que somara 4,67 na sua última onda.

Durbidge ainda pegou mais uma onda intermediária e tirou 4,77. O australiano acabou somando o total de 9,44 pontos. E no finalzinho da bateria, o atual campeão mundial mandou um aéreo ao seu melhor estilo para tirar nota 8,50 e vencer por 17,50 a 9,44. Medina subiu novamente ao topo do pódio onde levantou seu primeiro troféu.

- Estou me sentindo muito bem. Eu treinei muito neste ano, e como eu disse para o meu pai, eu estava com saudade de vencer um evento. Eu estou amarradão. Me sinto muito bem na França, onde a onda é bem parecida com a da minha casa (Maresias). Eu também gosto de croissant e baguete. Há alguns meses, eu perdi meu avô e quero dedicar essa vitória a ele - comentou Gabriel, que ficou bastante emocionado ao lembrar do avô Jaime Pinto, que faleceu em junho.

Roxy Pro France

Também realizada em Hossegor, a penúltima etapa do Circuito Mundial feminino teve sua final realizada hoje. Em um duelo que antecedeu a decisão masculina entre Gabriel Medina e o australiano Bede Durbidge, a final do Roxy Pro foi realizada entre a ''havaiana-gaúcha'' Tatiana Weston-Webb e a australiana Tyler Wright.

Tyler Wright venceu Tatiana por 17,10 a 10,93 e saiu vitoriosa na França. Para as mulheres o Circuito Mundial de 2015 terá apenas mais uma parada, em Maui, no Havaí, entre 21 de novembro e 4 dezembro. A havaiana Carissa Moore a americana Courtney Conlogue travam uma disputa particular pelo título mundial.

A próxima etapa do Circuito Mundial masculino será em mar Português, nas ondas de Peniche, e acontecerá entre o dia 19( próxima terça feira) e 31 deste mês.