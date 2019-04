Moche Rip Curl Pro Portugal tem início com brasileiros Medina e Mineirinho e líder Fanning

A décima etapa do Circuito Mundial de Surf, se inicia nesta semana, com a primeira janela prevista para abrir nesta terça- feira (20). As baterias já estão definidas e os surfistas já conhecem seus adversários.

Vivendo uma ótima fase após conquistar o título na França e podendo se tornar líder do ranking em Portugal, Gabriel Medina enfrenta seu amigo de infância Miguel Pupo e o havaiano Mason Ho. Segundo colocado no ranking, Adriano de Souza, o Mineirinho, enfrentará o anfitrião Frederico Morais e o americano Kolohe Andino. O líder do WCT, Mick Fanning, abre a competição também contra um surfista da casa, Tiago Pires, e Sebastian Zietz, do Havai.

A primeira bateria da competição será totalmente brasileira, três surfistas da Brazilian Storm iram disputar uma vaga no round 3, Filipe Toledo (sexto do ranking), Jadson André e Thomas Hermes. Ítalo Ferreira (8º do ranking) terá pela frente o aussie , Joel Parkinson, e o americano Brett Simpson. A terceira bateria, contará com um duelo entre o jovem brasileiro Caio Ibelli, o australiano Julian Wilson, quarto do ranking, e Keanu Asing, do Havai. Na última bateria, Wiggolly Dantas duela com os australianos Josh Kerr e Adam Meling. A primeira chamada acontecerá amanhã (20) às 5h (Horário de Brasília).

O Título

O Circuito Mundial é composto por 11 etapas, e cada surfista descarta seus dois piores resultados. Cada vitória vale 10.000 pontos, ou seja, ainda há 20.000 que serão disputados. Faltando duas etapas para o fim do campeonato, os nove primeiros do ranking ainda possuem chances matemáticas de ganhar o título de 2015. No entanto, a briga parece mesmo restrita aos seis primeiros do ranking: Mick Fanning (1º), Mineirinho (2º), Owen Wright (3º), Julian Wilson (4º), Gabriel Medina (5º) e Filipe Toledo (6º). Kelly Slater (7º), Italo Ferreira (8º) e Jeremy Flores (9º), tem remotíssimas possibilidades de conquistar o título.

O australiano Mick Fanning, líder do ranking, está com 49.900 pontos e é o único que pode sair de Portugal campeão. Ele conquista o tetra caso vença a etapa, e seu maior rival, o vice-líder Mineirinho, não passe da 3ª fase. Caso isso não aconteça, a decisão do título será realizada em Pipeline, no Havaí, ultima etapa do circuito, a partir do dia 8 de dezembro.

Dupla brasileira pode assumir a liderança

Mineirinho, Owen, Julian e Medina podem assumir a lidernça do ranking em Peniche. Com 40% de chance de ser campeão, o brasileiro e vice-lider do ranking, Adriano de Souza, é quem tem mais chances de assumir a liderança. Caso vença a etapa, o paulista de Guarujá toma a liderança. Se for segundo ou terceiro, precisa terminar à frente de Fanning.

Em outra situação, dependeria também dos resultados dos demais rivais. Mineirinho depende só de si para ser campeão, caso vença as duas etapas, fatura o título inédito mesmo se Mick chegar às finais. E se for vice em ambas etapas, precisaria somente chegar à frente do australiano.

Para Medina, que teve uma ótima reação nas ultimas etapas, a missão é bem mais complicada. Mesmo se vencer a etapa, o atual campeão mundial terá que torcer para que Fanning e Mineirinho não passem do terceiro round. E o bicampeonato que parecia distante após o começo ruim de ano já começa a se tornar possível.

Caso vença as etapas restantes e Mick e Adriano só cheguem até a semifinal, ele é campeão. Outro cenário favorável a Gabriel seria ganhar uma etapa e ser vice na outra, com o compatriota não alcançando as semis em nenhuma delas e o australiano caindo nas quartas em uma e no round 5 na outra. Já se for vice nas duas, Mineirinho não poderia chegar às quartas, enquanto Fanning só poderia alcançar tal fase em uma delas. Abaixo disso, o título passa a ser muito improvável.