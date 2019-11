Filipe Toledo vence final brasileira do Moche Rip Curl Pro Portugal

A penúltima etapa do Circuito Mundial de Surf (WSL) acabou nesta sexta-feira (30), com vitória de Filipe Toledo depois de uma final brasileira contra Italo Ferreira. É a segunda vez na história de acontece uma final totalmente brazuca. A primeira foi em 1999 nos Estados Unidos, onde Neco Padaratz venceu Fabinho Gouveia.

Semifinais

Os dois brasileiros caíram na água nas semifinais com esperança de avançar para a final e assim chegarem mais forte na briga pelo título. Filipe Toledo poderia assumir a segunda posição do ranking e chegar na última etapa com totais condições de título, e Ítalo, mesmo que com poucas chances, poderia conquistar o título mundial no seu ano de estreia na elite.

Filipe Toledo disputou a vaga com o americano Brett Simpson na primeira bateria da semi. O mar não estava muito bom mas Filipinho não precisou de excelentes notas para garantir a vaga na sua terceira final do ano. Com um somatório de 14.60 o brasileiro avançou e estava empolgado com a chance de assumir a segunda posição do campeonato.

Na segunda bateria, Italo Ferreira mediu forças contra o wildcard português Vasco Ribeiro, que surfava em casa. Com um mar fraco, a bateria começou com notas baixas e os surfistas encontravam dificuldades para acertar as manobras. Nos últimos minutos, Italo conseguiu uma boa nota que o levou para a primeira final da sua carreira na elite mundial.

Estava feito! O Brasil chegava para fazer uma final totalmente verde e amarela no Moche Rip Curl Pro Portugal.

A final

A final do evento foi de tirar o fôlego. Filipe Toledo, assim como nas outras finais que disputou no ano, tirou uma nota 10 e conseguiu essa nota perfeita logo no começo da bateria. Em seguida, tirou um 7.33 colocando pressão em Italo Ferreira, que por sua vez, respondeu com um 7.20.

Italo estava em combinação e precisava de uma boa nota para mostrar força e assim tentar ganhar sua primeira etapa na elite. Então, com excelentes manobras, o brasileiro descolou um 9.93 e diminuiu a vantagem de Filipinho, mas não teve muito tempo para comemorar. Na sequência, Filipe Toledo fez um 7.83 e trocou sua segunda nota. Com uma bateria impecável, Filipinho só precisou administrar a vantagem até o final.

No vídeo, a nota dez de Filipe Toledo.

Soou a sirene e Filipe Toledo comemorou sua terceira vitória na temporada. Depois de Gold Coast na Austrália e Rio de Janeiro no Brasil, a etapa portuguesa de Peniche foi o terceiro triunfo do brasileiro nesse ano inspirado. Italo Ferreira perdeu qualquer chance de disputar o título mundial, mas essa final só mostrou a força que o brasileiro tem e coroou seu excelente ano de estréia no WCT, além de praticamente ter garantido o título de Rookie of the year, que é dado ao melhor estreante da elite.

Com a vitória, Filipe assumiu a segunda colocação do campeonato mundial, ficando apenas 200 pontos atrás do líder Mick Fanning.

Disputa do título mundial fica para a última etapa em Pipeline

Após a etapa de Peniche, em Portugal, o ranking mundial fica equilibrado e última etapa terá seis surfistas com chances de título.

Surfistas que chegam brigando pelo titulo mundial na etapa de Pipeline, no Havai: Mick Fanning (AUS), Filipe Toledo (BRA), Adriano de Souza (BRA), Gabriel Medina (BRA), Owen Wright (AUS) e Julian Wilson (AUS). Mesmo Italo Ferreira estando na frente de Julian Wilson, ele não briga pelo título por conta dos descartes, onde os dois piores resultados do WCT são descartados da pontuação final.

Cenários para disputa do titulo mundial

Se Mick Fanning ficar entre 25º e 13º:

- Owen Wright e Julian Wilson precisam vencer a etapa

- Gabriel Medina precisa ser terceiro

- Mineirinho precisa ser nono

- Filipe Toledo precisa ser 13º

Se Mick Fanning ficar em nono:

- Gabriel Medina precisa vencer a etapa

- Mineirinho precisa ser quinto lugar

- Filipe Toledo precisa ser nono lugar

Se Mick Fanning ficar em quinto:

- Gabriel Medina precisa vencer a etapa

- Mineirinho precisa ser terceiro

- Filipe Toledo precisa ser quinto

Se Mick Fanning ficar em terceiro:

- Mineirinho precisa ser segundo

- Filipe Toledo precisa ser terceiro

Se Mick Fanning ficar em segundo:

- Mineirinho precisa vencer a etapa

- Filipe Toledo precisa vencer a etapa

Se Mick Fanning vencer a etapa:

- Esgotam-se as chances de título dos demais concorrentes

A janela para a etapa de Pipeline, no Havai, se abre no dia 8 de Dezembro e, após o término dela, vamos descobrir o campeão mundial de surf de 2015.