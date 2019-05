Terceiro dia de Oi/HD São Paulo Open tem brasileiros da elite classificados ao segundo round

Nesta quarta-feira (4), aconteceu o terceiro dia da etapa do WQS, o Oi/HD São Paulo Open, com brasileiros da elite do Circuito Mundial de Surf (WSL) garantindo suas vagas no segundo round do evento.

O evento recomeçou da bateria de número dez do round 1, pois o campeonato foi interrompido ontem após o término da bateria de número nove. Depois da classificação de Wiggolly Dantas no dia de ontem, o primeiro brasileiro da elite a surfar hoje foi o campeão mundial Gabriel Medina, que garantiu sua classificação na liderança da bateria de número doze. A disputa também contou com a presença e classificação do garoto de 15 anos, Samuel Pupo.

Na bateria de número treze, Adriano de Souza carimbou sua classificação para o round 2, passando na segunda posição. Na bateria dezessete, Jadson André com tranquilidade também passou na segunda posição de sua bateria. Italo Ferreira, com ótimas manobras e um somatório de 17.33, venceu sua bateria com sobras e passou para o round 2 com segurança. Na bateria seguinte, houve uma das disputas mais equilibradas do dia, mas Miguel Pupo virou no final passando em primeiro lugar. E por fim, na última bateria do round 1, Filipe Toledo ditou o ritmo da bateria e com direito a um aéreo incrível, passou em primeiro lugar.

Ainda tivemos as classificações dos seguintes brasileiros no round 1: Jesse Mendes (bateria 14), Caio Ibelli (bateria 15), Bino Lopes (bateria 16), Krystian Kymerson (bateria 19), Alex Ribeiro (bateria 22), Michael Rodrigues (bateria 23), Ian Gouveia (bateria 23) e Messias Felix (bateria 24).

O dia ainda contou com as quatro primeiras baterias do round de número 2 do evento. Na primeira, os brasileiros Victor Bernardo e Hizunome Bettero, passaram na primeira e segunda posição respectivamente. Na segunda bateria, que não teve presença de brasileiros, a promessa americana Connor Coffin passou em primeiro, e em segundo ficou Mateia Hiquily. A terceira bateria foi liderada por Davey Cathels, e em segundo o surfista da elite Keanu Asing. E na última bateria do dia, a surpresa foi a eliminação de Wiggolly Dantas, que viu a classificação dos brasileiros Wiliam Cardoso e Tomas Hermes.

A chamada para continuação do Oi/HD São Paulo Open acontece na quinta-feira (5), às 7h30m (de Brasília).