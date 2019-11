Primeiras impressões: 10 comentários sobre o trailer de 'Capitão América 3: Guerra Civil'

A Marvel divulgou na manhã desta quarta-feira (25) o primeiro trailer do longa 'Capitão América 3: Guerra Civil'. Segundo a sinopse oficial, a história do longa refletirá os acontecimentos de "Vingadores 2: Era de Ultron" e parece seguir a base estabelecida nas HQs. A VAVEL Brasil separou dez comentários sobre as primeiras impressões que teve ao assistir.

1- Pelo menos à primeira vista, Steve Rogers nos pareceu o anti-herói da história e não Stark, ao contrário do que imaginávamos. O trailer passou uma visão muito mais pró governo. A presença de General Ross chamando Steve de ''justiceiro'' fala por si só. Talvez seja só uma impressão...



2- Pantera Negra apareceu durante meio segundo, mas é o bastante para ver como o seu visual está INCRÍVEL!



3- Cadê o Aranha? Apesar de também estarmos super curiosos para vê-lo, achamos que a Marvel fez o certo. Tem que manter o sigilo mesmo, pelo menos por agora.



4- A cena do Stark segurando a cabeça do corpo inerte de Rhodes no chão, além de tocante, dá a entender que a Guerra Civil, como era de se esperar, trará baixas. A dor nos olhos do Tony diz tudo.



5- ''I'm sorry, Stark. You know I wouldn't do this if I had any other choice, but he's my friend'' ''So was I''. Eis o melhor diálogo do trailer, que traz todo o espírito da Guerra Civil e a consequência que ela terá em poucas palavras.



6- A cena do Capitão segurando um helicóptero NO BRAÇO, só não é melhor do que a sequência de golpes entre Stark, Bucky e Steve. Espetacular!



7- Onde estão Visão e Formiga? Ambos apareceram no teaser trailer exibido na D23, mas ficaram de fora do primeiro trailer oficial. O que está escondendo, Marvel?



8- Bucky parece estar sendo perseguido por um crime que não cometeu. Terá a explosão provocada por Ossos Cruzados a ver com isso, sim ou claro?



9- Barão Zemo foi outro ausente do trailer. O misterioso vilão parece agir por trás dos bastidores instigando os heróis a lutarem uns contra os outros, mas ainda não vimos seu rosto.

10- Só nos resta esperar e torcer para que a Marvel não exagere na exibição de trailers e conteúdos exclusivos, tal qual fez em ''A Era de Ultron''. A omissão intensifica a surpresa e o que os fãs querem mesmo é serem surpreendidos no dia 06 de maio de 2016.