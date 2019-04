Minha VAVEL 2015: evolução profissional e pés no chão

Lembro exatamente do diálogo que tive antes de entrar na VAVEL. Era noite, Caíque Toledo me chamou no chat e falou: "Marcello, tem uma vaga aberta no portal para ser redator do Fluminense. Vejo você com potencial para entrar, topa?" Aceitei sem pensar duas vezes. Passei pelo processo seletivo, cumpri as etapas de testes e fui oficialmente contratado pelo Sr. Javier Robles, no início de 2013.

De lá pra cá, muita coisa mudou. O estagiário em redação virou coordenador de futebol carioca. Troquei de ares e passei a ser setorista de Esportes Olímpicos. Virei moderador e, muito tempo depois, tornei-me editor. Walter Paneque se despediu para iniciar sua trajetória na ESPN e eu assumi como editor-chefe do portal.

Posso afirmar, sem qualquer sombra de dúvidas, que o ano de 2015 marcou minha evolução como profissional. Lembro da minha missão de reestruturar o portal após perder vários de seus pilares. Lembro das noites em claro que passei produzindo conteúdo, orientando pessoas e organizando as coisas. Lembro de cada sufoco como se fosse ontem e, sinceramente, valeu muito a pena.

Apertei a mão de Rafael Nadal no Rio Open, entrevistei Ronda Rousey no UFC 190 e conversei frente a frente com Javier Zanetti no Inter Academy. Fui de NBB à Liga das Américas, de Superliga à Mundial de Vôlei, de Mundialito de Beach Soccer à protesto do Bom Senso. Fui de Madureira x Resende à um Brasil x México em pleno Allianz Parque. Sonhos realizados.

Como editor-chefe, só tenho a agradecer por todos que fizeram a VAVEL chegar onde está hoje. Sair do top 10 mil para ficar entre os 1 mil sites mais acessados do país. Deixar o recorde de 800 mil views por mês para trás e fechar 2015 com média de 7 milhões de acessos mensais. Crescemos muito em pouco tempo. E é só o começo.

Meu desejo para 2016 é ter a mesma mentalidade que tive quando entrei. Humildade, pé no chão e trabalho bem feito. Sou o mesmo estagiário de 2013 e não vou a lugar nenhum sozinho. Espero continuar levando sol na cabeça dia após dia, virando noites sob efeito de cafeína para fechar matérias e seguir evoluindo como profissional. Obrigado pelas experiências inesquecíveis, VAVEL Brasil!