Pixar confirma expectativa em seu retorno aos cinemas com ''O Bom Dinossauro''

Abrindo a tão aguardada temporada de filmes de 2016, que promete ser a mais agitada dos últimos anos, a ''Pixar'' retornou às telonas com mais um obra original. Depois de ''Divertida Mente'', sucesso em 2015, ''O Bom Dinossauro'' estreou na última quinta-feira (7). A trama aborda o que teria acontecido se o meteoro que extinguiu os dinossauros da Terra não tivesse caído.

O pequeno Arlo, filho mais novo de uma família de Apatossauros, deve vencer seus medos e encontrar o caminho de volta para a casa. No caminho, ele encontra Spot, um pequeno Homo Sapiens, que acaba se tornando seu fiel escudeiro. Juntos, os dois enfrentam diversos perigos em sua jornada e acabam criando entre si um laço forte de amizade. Engana-se quem pensa que é um filme somente infantil. ''O Bom Dinossauro'' é mais uma obra que carrega o selo ''Pixar de qualidade'' e diverte, não só crianças, como também jovens e adultos.

O longa ainda conta com a divertida dublagem de Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna, nada menos do que ''Os Barbixas'', grupo que faz sucesso na internet com os vídeos do seu espetáculo de humor ''Improvável, há 9 anos em cartaz pelo Brasil. Os três dão voz a um atrapalhado trio de Velociraptors que cruzam o caminho de Arlo e Spot durante sua aventura.

Se você ainda não assistiu, corra ao cinema mais próximo e confira mais esse grande espetáculo da Pixar. Venha rir e se emocionar com mais um brilhante filme do estúdio, que desde o início dos anos 2000 vem se especializando em mexer com as nossas emoções. Monstros S.A, Toy Story, entre outros, estão aí para provar. Da gargalhada mais alta, a lágrima que escorre pelo canto do olho, porque isso é o que a Pixar tem de melhor. É disso que ela é feita. Diversão e emoção.