Análise: ''Deadpool'' estreia temporada de filmes de super-heróis com o pé na porta

A espera valeu a pena. ''Deadpool'' estreou no último dia 11 de fevereiro dando início à enxurrada de filmes de super-heróis programados para o decorrer do ano. E não poderia haver forma melhor de começar 2016 do que dando boas gargalhadas com o mercenário favorito dos fãs de quadrinhos. Deadpool é a personificação perfeita do ''anti-herói'' e não faz nenhuma questão de ser o salvador do dia. Como diz a definição do nome, ele prefere realizar justiça com as próprias mãos através do que ele pensa ser o correto e não por altruísmo.



O filme narra a história de Wade Wilson, um mercenário que ganha a vida realizando trabalhos sujos para os outros. Quando conhece Vanessa, uma stripper de uma danceteria, ele se apaixona perdidamente e os dois vivem um tórrido romance. Wade é diagnosticado com câncer terminal e tenta buscar a cura através de uma insana e dolorosa experiência científica, que acaba o dando poderes que ele jamais pensou em ter. Após ter sua mulher sequestrada, ele resolve ir atrás do homem que a capturou e lhe causou tanta dor.

Com um humor sem limites e considerado proibido para menores, o desbocado Deadpool arrancou a mordaça dos bons costumes e justificou sua classificação etária para maiores de 16 anos. A decisão trouxe polêmica e o filme chegou a ser proibido na China por seu conteúdo inapropriado. No entanto, as poucas cenas de sexo e violência, algumas com mutilações, não sobrepõem os momentos de comédia e as piadas impagáveis muito bem encaixadas do roteiro. De longe, foram os maiores destaques, além, é claro, da quebra da quarta parede, momento onde o ator conversa com o público e artifício frequente utilizado no filme.



O longa conta com Ryan Reynolds no papel principal e a atriz brasileira Morena Baccarin como seu par romântico. Depois de ser duramente criticado após suas atuações em ''Lanterna Verde'', como Hal Jordan, e em ''X-Men Origens: Wolverine'', como o próprio Wade Wilson, Ryan Reynolds finalmente deu a volta por cima e entregou aos fãs o Deadpool que todos esperavam há anos.

De forma absolutamente descronológica, a história de origem de Deadpool foi contada de forma brilhante e sua continuação já foi confirmada pelo estúdio e pelo próprio protagonista, mas ainda não tem data definida. Depois de alguns filmes duvidosos da franquia ''X-Men'' e do total fracasso de ''Quarteto Fantástico'', é seguro dizer que a Fox, finalmente, acertou a mão. Os fãs sorriem e a ''zoeira'' não tem limites. Deadpool veio para ficar.