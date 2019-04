Análise: "Batman - Superman" traz boas perspectivas para o futuro da DC nas telonas

"Batman - Superman: A Origem da Justiça" estreou na última quinta-feira (24) pondo fim a uma longa espera dos fãs ávidos pela briga entre o Deus de Krypton e o Morcego de Gotham. O longa marca a primeira impressão de Ben Affleck no papel de Bruce Wayne e Gal Gadot como Diana Prince, a Mulher Maravilha, e ainda traz inúmeras referências promissoras ao que ainda está por vir no Universo DC.

O filme narra novamente a luta entre Superman e o General Zod, que destruiu Metrópolis em "Homem de Aço". Tamanho poder faz com que o governo levante algumas questões: seria o Superman um herói ou uma ameaça? A população deveria confiar em um ser, até então, desconhecido e tão poderoso, com capacidade para destruir a Terra em um piscar de olhos se quisesse? Toda essa desconfiança desencadeia uma série de acontecimentos que forçam o Batman a tomar uma atitude.

Depois de muito criticado em sua escolha para o papel, Ben Affleck se mostrou, no fim das contas, um bom Batman. O ator apresentou um Bruce Wayne mais experiente, raivoso e amargurado, diferente de todos os outros que já vimos no cinema. Porém, as comparações com seu antecessor são inevitáveis. Christian Bale brilhou na trilogia do Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, e há quem diga que continua sendo o melhor Bruce Wayne dos cinemas. Porém, isso não ofusca a atuação de Affleck, que pode-se dizer, calou muitos críticos.

Jesse Eisenberg nos traz um Lex Luthor inusitado. Jovial, excêntrico e completamente surtado, o vilão arma por de trás dos panos toda a cena para conseguir aquilo que deseja: colocar os heróis um contra o outro. Em alguns momentos um tanto quanto exagerado, dá para dizer que o personagem é um dos poucos alívios cômicos do filme, que seguindo o padrão da DC, aposta na seriedade e no ar mais sombrio, bem diferente da Marvel, sua concorrente.

Por último, mas não menos importante, Gal Gadot encarna a dona do laço da verdade e a mulher mais poderosa dos quadrinhos, algo que é bem perceptível quando a atriz é vista com seu traje clássico imponente e intimidadora. Como Dina Prince, talvez tenha deixado um pouco a desejar. É justo, no entanto, que deixemos para avaliá-la melhor em seu filme solo, que chega as telonas em 2017.

Encerrando a análise, "Batman - Superman" nos brinda com várias referências sobre a Liga da Justiça. Como já havia sido noticiado, Flash, Aquaman e Ciborgue aparecem como pontas e dão um pequeno gostinho do que vem por aí, aumentando a expectativa dos fãs para o filme do grupo com data de estreia prevista para novembro do ano que vem.

O filme vale o ingresso? Claro que sim! Afinal de contas, três dos maiores super heróis dos quadrinhos, ou a ''Santíssima Trindade'', como são conhecidos, estão juntos pela primeira vez nas telonas. O filme tem seus defeitos e talvez peque um pouco no excesso de briga política e drama psicológico, enquanto os fãs esperam a ação de verdade, mas cumpre seu papel decentemente.