Cinco filmes que você já assistiu com Robin Wright, mas não sabia

A poderosa Claire Underwood de House Of Cards é a personagem que trouxe sucesso e reconhecimento do grande público para Robin Wright, atriz que completa 50 anos em 2016 e que trabalha na TV e no cinema há 30, atuando, dirigindo e produzindo.

Robin começou a trabalhar como modelo aos 14 anos, desfilando em Paris e no Japão. Após concluir o ensino médio, resolveu se tornar atriz. Seu primeiro filme de sucesso foi A Princesa Prometida, de 1986. Mas como seria possível esse rosto de uma beleza tão marcante passar despercebido pelo espectador antes do surgimento da Claire, uma das personagens mais bem executadas (e controversas) da TV? Pois saiba que você já deve ter visto vários filmes com Robin Wright, sem perceber que era ela. E além desses filmes de peso no currículo, mais uma coisa é certa: o tempo só tem feito bem para Robin.

1. Corpo Fechado (Unbreakable, 2000)

Um espantoso desastre de trem choca os Estados Unidos. Um descarrilamento, todos os passageiros morrem, com exceção de David Dunne, que sai completamente ileso do acidente, para espanto dos médicos e de si mesmo. O filme conta com nomes como Samuel L. Jackson, interpretando Elijah Price, que tenta explicar o acontecido; o protagonista, David Dune, é interpretado por Bruce Willis, o sobrevivente do acidente que se dá conta que nunca se machucou ou ficou doente na vida; e sua esposa, Audrey Dunn, é Robin Wright. Não minta, você já viu esse filme várias vezes, mas não lembrava dela.

Não é o principal foco do filme, mas, após o acidente, os personagens de Bruce Willis e Robin Wright, que estavam num casamento desgastado, começam a rever sua relação.

2. O Homem que Mudou o Jogo (Moneyball, 2011)

Uma história real onde o personagem principal, Billy Beane (Brad Pitt) é um gerente que tenta montar uma equipe de basebol competitiva para a próxima temporada de jogos, apesar da situação financeira desfavorável do time. Utilizando um programa que calcula estatísticas, avaliando cada jogador, Beane leva o Oakland Athletics a bater recordes na Liga Americana. Robin Right interpreta Sharon, ex-esposa do protagonista.

Como o foco do filme é a estratégia de Beane no jogo, deixando de lado família e amigos por causa do trabalho, a trama familiar é pouco explorada na história. Mas é mais uma grande oportunidade de assistir um bom filme com Robin Wright.

3. A lenda de Beowulf (Beowulf, 2007)

Beowulf é um filme que dividiu as opiniões da crítica e do público, pela produção ter transformado atores reais em animações, sem conseguir captar fielmente suas expressões.

Baseado em um poema Dinamarquês, o filme conta a história do demônio Grendel (Crispin Glover) que ataca o castelo do rei Hrothgar (Anthony Hopkins) sempre que é realizada alguma comemoração, já que não suporta o barulho gerado. Em seus ataques, Grendel sempre mata várias pessoas, apesar de poupar Hrothgar. Com a população em pânico, Hrothgar ordena que o salão onde as comemorações são realizadas seja fechado. Até que chega ao local Beowulf (Ray Winstone), um guerreiro que promete eliminar o monstro. Robin interpreta a rainha Wealthow.

4. Millennium – Os Homens que Não Amavam as Mulheres (The Girl With The Dragon Tatto, 2011)

Daniel Craig deu um tempo no Agente 007 James Bond para interpretar um jornalista investigativo que trabalha na revista Millenium, contratado por Henrik Vanger (Cristopher Plumer) para encontrar uma jovem desaparecida. Quem é a editora-chefe da revista Millenium? Erika Berger, ou melhor, Robin Wright, que, mais uma vez, tem um relacionamento amoroso com o protagonista.

Millenium é uma adaptação de um romance sueco, com baixo orçamento e bem recebido pela crítica especializada. Recebeu o Oscar de Melhor Edição. Um filme sombrio e triste, com atuações elogiadas do elenco.

A partir daqui, Robin passa a assinar apenas o sobrenome Wright, não mais Wright Penn. Após muitas idas e vindas, seu casamento com o ator Sean Penn terminou em 2010.

5. Intrigas de Estado (State of Play, 2009)

Mais uma série dramática da BBC adaptada por Hollywood. O filme começa a partir da morte de Sonya Baker, funcionária e amante do congressista Stephen Collins, interpretado por Ben Affleck. Um amigo de Collins, que trabalha como jornalista, começa a investigar o crime. Ele começa a entrelaçar pistas que levam a um esquema corporativo de oportunistas, informantes e assassinos. Cal McAffrey, o jornalista interpretado por Russel Crowe, pensa se vale a pena por a vida em risco por uma boa história.

Robin interpreta a esposa do congressista, Anne Collins.

Menção honrosa: Forrest Gump: O contador de Histórias (Forrest Gump, 1994)

Corra Forrest, Corra! Uma das frases inesquecíveis do cinema foi dita por ela, Robin Wright! Ou melhor, Jenny Curran, o grande amor de Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks.

Um rapaz com QI bem abaixo da média mas bem intencionado, acaba influenciando a cultura e participa de grandes eventos históricos dos Estados Unidos, como guerras, conhecendo presidentes e personalidades da música. Jenny Curran é sua amiga de infância, que a partir da adolescência passa a ser interpretada por Robin Wright.

Forrest Gump é considerado um marco no cinema, indicado a treze Oscars, conquistando seis. A delicadeza do filme e sua trilha sonora o colocam na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos.