Trailer de Doutor Estranho revela Mads Mikkelsen como o vilão

Esta semana foi divulgado o trailer do aguardado filme da Marvel Comics, Dr. Strange, colocando o aclamado ator Benedict Cumberbatch como o personagem central e Tilda Swinton interpretando o Ancião, um grande mago tibetano que ensina a Strange as artes místicas. O mistério fica por conta do grande vilão do filme, que ainda não teve o nome revelado, mas será interpretado pelo ator dinamarquês Mads Mikkelsen.

O filme fala sobre o acidente que leva o renomado e arrogante cirurgião Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) a se transformar no mago supremo. Ele perde parte do sentido de suas mãos depois de um acidente de carro e entra em depressão por não conseguir mais realizar cirurgias. A partir daí, passa a vida procurando um modo de se curar, até ouvir histórias sobre um Ancião que poderia resolver seu problema através de magia. Desesperado, o médico pediu ao místico que o ensinasse nas artes místicas. Assim nasce um dos mais famosos e importantes heróis da Marvel Comics e dos quadrinhos em geral, baseado no personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko em 1963.

Podemos ver no trailer a primeira imagem do vilão ainda não revelado, interpretado por Mads Mikkelsen. A presença do Barão Mordo, personagem de Chiwetel Ejiofor, reforça a teoria de que Mikkelsen será Dormammu, ser místico que vive nas profundezas de outra dimensão num Mundo de Pesadelos. Seus dons místicos são tão grandes quando os do Dr. Strange, assim, os duelos entre os dois são de proporções incomparáveis. O diretor do filme, Scott Derrickson, já negou essa possibilidade e o vilão só será descoberto quando o filme for lançado.

Dr. Strange, que teve sua produção iniciada em novembro de 2015, tem lançamento programado para 4 de novembro de 2016. Scott Derrickson está dirigindo, a história é de Jon Spaihts e o roteiro de C. Robert Cargill. A produção foi filmada em Londres, Nova York, Hong Kong e Catmandu, no Nepal.