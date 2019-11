Comédia com Elvis Presley e Richard Nixon chega aos cinemas

Michael Shannon e Kevin Spacey, o controverso Frank Underwood da série House Of Cards, se apresentaram no tapete vermelho para a premiére da comédia Elvis & Nixon, que ocorreu durante o Tribeca Film Festival 2016 em New York.

O filme, baseado em um encontro real, é sobre o dia que o Rei do Rock (Michael Shannon) solicitou uma reunião com o atual presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, no dia 21 de dezembro de 1970. Elvis Presley pediu ao presidente que o transformasse num agente infiltrado no Departamento de Narcóticos. Elvis achava que, disfarçado, poderia combater a entrada de drogas no país em seu tempo livre. Enquanto o Presidente Nixon (Kevin Spacey) achava que encontrar com um cantor de cabelos compridos como Elvis era algo desnecessário, seu chefe de gabinete (Colin Hanks) acha que o encontro pode tornar o presidente mais popular entre os eleitores.

Confira o trailer:





“O encontro entre Elvis e o presidente Nixon aconteceu em 1970, muitos anos antes das escutas na Casa Branca e do escândalo de Watergate. "Foi interessante encarnar a figura do Nixon que nessa altura ainda não estava ensombrada pelo escândalo. Tratou-se de um encontro privado. O Nixon não é representado num registo público mas num registo bastante íntimo”, disse Kevin Spacey.

“Não há dúvida de que foi um grande desafio. Ninguém pode encarnar o Elvis, ele é único. Mas achei que esta história devia ser contada e por isso aceitei o papel”, afirmou Michael Shannon.

A comédia é realizada por Liza Johnson. Liza comenta que “a história mostra que Nixon não percebia porque razão tinha de encontrar-se com Elvis e esse aspecto seduziu-me. Percebi que há uma grande diferença entre o passado e o presente em relação à forma como os políticos se relacionam com o mundo do espetáculo. Atualmente é muito diferente”. Além de Spacey, Shannon e Colin Hanks, completam o elenco Alex Pettyfer, Johnny Knoxville, Tracy Letts e a cantora Sky Ferreira.