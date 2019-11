Última temporada de The Fall vai ao ar no final do ano

O drama psicológico-policial The Fall voltará para sua terceira e última temporada no final de 2016. A continuação da história estrelada por Gillian Anderson e Jamie Dornan, como a detetive superintendente Stella Gibson e o serial killer Paul Spector é exibida pela BBC no Reino Unido e pela Netflix nas Américas.

A história de gato-e-rato entre Gibson e Spector continua apartir do final da segunda temporada e promete uma conclusão aterrorizante. As filmagens da série foram concluídas em Belfast, na Irlanda do Norte. A terceira temporada terá com 5 episódios.



The Fall motra o trabalho da detetive superintendente Stella Gibson (Gillian) que vai para Belfast revisar os arquivos de um caso de assassinato. Durante sua estadia, novos assassinatos acontecem e ela percebe que os casos estão ligados e se trata de um serial killer. O responsável pelas mortes, Paul Spector (Dornan), aparenta ser um pai de família comum e dedicado, mas logo apresenta seu lado obscuro. A série britânica se destaca pelo formato, mostrando ao mesmo tempo a movimentação da polícia, em busca do serial killer e os hábitos do assassino.

Apesar de ter previsto apenas 3 temporadas, The Fall não foi um fracasso. A série bateu recordes de audiência na BBC Two, sendo uma das séries mais bem sucedidas da emissora nos últimos anos. As produções britânicas, diferente das norteamericanas, tem por hábito executar obras curtas e de qualidade. Sherlock por exemplo, estrelada por Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, também exibida pela BBC, conta com 3 episódios por temporada.

Allan Cubitt é o criador, o escritor e o diretor de The Fall. "foi emocionante trabalhar ao longo desses últimos cinco anos com Stella Gibson e Paul Spector. Tive muita sorte com as performances estelares de Gillian e Jamie. Estou ansioso para trabalhar com os dois num futuro próximo", comenta.