Michael Keaton vive o criador do McDonald's em "The Founder"

"McDonald's pode ser a nova igreja americana e não vai abrir só aos domingos" é uma das frases que o personagem de Michael Keaton diz no trailer de The Founder, filme que fala sobre como um vendedor de máquinas de milkshake transformou o fast food em um império.

Ray Kroc transformou o McDonald's numa rede de bilhões de dólares e uma das marcas mais poderosas do mundo. Kroc (Michael Keaton) começou a trabalhar com Mac (John Carroll Lynch) e Dick McDonald (Nick Offerman) como agente de franchising em 1954. Impressionado com a velocidade com que os irmãos faziam hamburguer em uma lanchonete no sul da Califórnia, ele percebeu o potencial da franquia e comprou a rede por 2,7 milhões de dólares em 1961, transformando numa franquia nacional e retirando os irmãos McDonald's completamente do negócio.

A chave do sucesso? "Persistência", diz Kroc no trailer. Dirigido por John Lee Hancock, o filme tem no elenco Linda Cardelini, Laura Denr e B.J. Novak. Robert D. Siegel é responsável pelo roteiro e Don Handfield, Karen Lunder, Jeremy Renner e Aaron Rydert pela produção. O lançamento nos Estados Unidos foi antecipado de 25 de novembro para 4 de agosto. Data no Brasil ainda não divulgada.

"The Founder" é um dos mais brilhantes e controversos filmes que tive o prazer de me associar", comenta Harvey Weinnstein, diretor da The Weinstein Company, detentora dos direitos do filme. "A história de Ray Kroc vai 'incendiar' os cinemas com a incrível equipe de John Lee Hancock e Michael Keaton".

Confira o primeiro trailer lançado nos Estados Unidos esta quinta:



Um nome cogitado anteriormente para interpretar Ray Kroc foi Tom Hanks, que recusou a proposta. Michael Keaton, vencedor do Globo de Ouro de melhor ator 2015 por Birdman, ficou com o papel. Laura Dern, Linda Cardellini e Patrick Wilson completam o elenco.