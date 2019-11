Série "The Path" faz sucesso e ganha segunda temporada

Elogiada pela crítica, a série "The Path", exibida pelo serviço deing Hulu, teve 7 episódios exibidos da sua primeira temporada e já tem o seu segundo ano garantido. A renovação foi anunciada esta manhã pelo Hulu. Aaron Paul (The Breaking Bad), Michelle Monaghan (True Detective) e Hugh Dancy (Hannibal) vão continuar com seus questionamentos na segunda temporada.

A série, que tem 10 episódios produzidos, mostra a vida de Eddie Lane (Aaron Paul) e Sarah (Michelle Monagan), que se envolvem profundamente num culto religioso controverso, questionando relacionamentos, fé e poder. Hugh Dancy vive Cal Roberts, o carismático líder do culto. O drama tem surpreendido graças as atuações excepcionais dos protagonistas.

The Path, uma produção original do Hulu, inicialmente se chamava "The Way". Precisou mudar de nome para não ser associada a uma organização real chamada The Way. O serviço deing Hulu ainda não está disponível no Brasil.

Confira o trailer da primeira temporada de The Path: