Darth Vader retorna em Rogue One: Uma História Star Wars

Quando o primeiro trailer de Rogue One: Uma História Star Wars foi divulgado no mês passado, iniciou-se uma nova onda de especulações sobre o icônico vilão de Star Wars, Darth Vader e seu lugar na história. Há tempos existem rumores de que Darth Vader terá presença neste spinoff, o que faz sentido, já que a história se passa entre Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith e o clássico de 1977 que começou tudo, Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança. No trailer, os fãs tem o vislumbre de uma figura mascarada misteriosa cujo rosto não podemos ver, mas que muitos especulam ser mesmo Darth Vader.

Enquanto não temos o filme, um novo livro pode confirmar a presença do Lorde Sith de uma vez por todas. O catálogo de Edelweis (que você pode conferir aqui) estreou um total de 15 páginas na pré-visualização do livro Rogue One: A Star Wars Story: The Official Visual Story Guide, que tem seu lançamento previsto para 16 de dezembro, o mesmo dia que o filme chega aos cinemas. Uma das páginas desta pré-visualização apresenta obras de arte que exibem o icônico darth Vader, posicionado entre um grupo de rebeldes liderados por Jyn Erso (Felicity Jones) e do Império. Esta foto também nos dá dicas sobre o personagem de Ben Mendelsohn, Director Krennic, que seria um militar que defende o Imperio da missão dos rebeldes para roubar a Estrela da Morte.

O livro também nos mostra o visual das X-Wings e dois novos navios, o Tie Striker e o Revel Starfighter, também conhecido como U-Wing. O livro apresenta também os Death Troopers vestidos de preto, junto com Direktor Krennic (Ben Mendelsohn) e um novo droid conhecido como K-250 (Alan Tudyk). O livro também apresenta uma visão detalhada da Estrela da Morte. E isto está apenas nas 15 páginas da pré-visualização. O livro contém 164 páginas, incluindo 130 fotos.

Também são revelados novos nomes de personagens que ainda não foram divulgados. Diego Luna interpreta o Capitão Cassiano Andor, um oficial dos Rebeldes, Jiang Wen é Baze, um assassino independente, Riz Ahmed como o soldado rebelde Bodhi e Donnie Yen é Chirrut, um guerreiro espiritual. Também apresenta duas novas criaturas alienígenas, Pao e Bistan, ambos descritos como "guerreiros ferozes".

Confira o trailer de Rogue One: Uma História Star Wars: