Nota: a VAVEL deseja um feliz dia dos namorados para TODOS os namorados

Entramos no dia 12 de junho, popularmente conhecido no calendário brasileiro como Dia dos Namorados. Data festiva, de alegria, mas a VAVEL não está tão feliz assim. Explicamos. Na última quarta-feira (8), com aprovação do jornalista Joao de Andrade Neto, do Diário de Pernambucano, postamos a seguinte enquete em nossas redes sociais para fins publicitários.

Você aceitaria uma campanha publicitária do seu clube para dia dos namorados com uma peça promocional com casal gay? — VAVEL Brasil (@VAVEL_Brasil) 8 de junho de 2016

Até o momento exato desta publicação, foram 1,083 votos computados e, com 44%, o 'não' recebeu 477 cliques. Nem todos que votaram na opção, são homofóbicos, claro. À príncípio, é possível interpretar as questão de marketing, mercado e publicidade para o peso do voto. Respeitamos nestes casos. Mas achamos que não foram apenas por isso, pois alguns outros comentários passaram a surgir e - infelizmente - chamaram atenção.

Vivemos em uma sociedade preconceituosa, sim. Minorias ainda são tratadas como aberrações e lutam por seus direitos diariamente. Enquanto países de primeiro mundo aprovam o casamento gay em todo território nacional, seguimos - dia após dia - vivendo numa onda de conservadorismo no Brasil.

A VAVEL Brasil manifesta seu apoio à todo tipo de casal existente. Homens, mulheres, gays, lésbiscas, toda forma de amor é válida, bem-vinda e deve ser respeitada com tal. Feliz dia dos namorados a vocês, pois o dia é de todos vocês. Todos vocês.

Não é questão de opinião. É questão de respeito.

Agradecimentos: João de Andrade Neto, Luhana Baldan, Ana Paula van Onselen, Anna Betriz, Victor Massa, Wadson Miguel, Ana Almeida e Maria Carla Viana, pelo apoio nesta publicação.