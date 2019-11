Orange is The New Black estréia amanhã na Netflix, que faz ação no Snapchat

A Netflix segue com a sua política de comunicação com o público e agora, para divulgar a estréia da 4ª temporada de Orange Is the New Black, está promovendo a série no aplicativo Snapchat e convidou a atual "rainha dos memes", Inês Brasil.

Em um vídeo divulgado na página da Netflix do Facebook, Inês Brasil conversa com algumas integrantes da série, usando as suas frases mais conhecidas, como: "tá fazendo um jogo comigo, garota?"

Confira o resultado:

Aprisão de Litchfield parece estar mais caótica e violenta depois da reformulação no presídio e chegada de novas detentas. Piper (Taylor Schiling) é intimada mais uma vez e ainda não sabemos o que acontece com Alex (Laura Prepon). Orange is The New Black é baseada no best-seller de mesmo nome da escritora Piper Kerman, mostrando o dia a dia das detentas do sistema prisional norte-americano.

Sempre antenada com as novidades, a Netflix também colocou um trailer exclusivo na nova área Discover do Snapchat, o aplicativo queridinho do momento. Os snaps mostram a reação das detentas ao encontrar um celular dentro do presídio. Bem vindos de volta a Litchfield!