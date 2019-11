Golden Goal VAVEL #1 - Entrevista com Fábio Aurélio

O La Cancha chega com mais um vídeo novo para o canal. Desta vez, inauguramos o quadro “Golden Goal”, o popular e famoso quadro de entrevistas. Nele, batemos papo com atletas e ex-atletas que já atuaram no futebol por esse nosso “mundão”.

O entrevistado de abertura do programa é o ex-lateral esquerdo Fábio Aurélio, que começou sua carreira no São Paulo Futebol Clube. Ainda jovem foi transferido para o Valencia. Na Espanha, o defensor brasileiro começou a se destacar pela sua qualidade em marcar gols. Pelo clube espanhol foram 11 gols em 96 partidas.

As boas atuações despertaram o interesse do Liverpool, que era comandado por Rafa Benitez, que já havia trabalhado com Fábio Aurélio no Valencia. Assim, o brasileiro desembarcou na Terra dos Beatles. Foram 134 jogos com a camisa dos reds, até retornar ao Grêmio, onde encerrou sua carreira.

Confere aí o papo. Tá bem legal. Lembrando que na sexta-feira tem mais vídeo no canal. Fique ligado!