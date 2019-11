Aplicativo "Talking Tom" faz parceria com filme Virei um Gato, com Kevin Spacey

A EuropaCorp e a Outfit7 fizeram uma parceria global com a comédia Virei um Gato (Nine Lives, 2016) que entrará logo em cartaz nos cinemas do Brasil. O app Talking Tom, o gato fofo que repete as falas do usuário, é parceiro do filme que conta com Kevin Spacey, Christopher Walken e Jennifer Garner no elenco.

É a primeira vez que Talking Tom faz uma parceria com um filme para uma integração inter-marcas, desde que foi criado em 2010. O aplicativo, com versões para IOS e Android, fez sucesso com um gatinho animado que responde aos gestos e repete gravaçoes de voz do usuário, agora oferece outros animais, além de ter gerado uma série de animação, transmitida no canal da Disney no Youtube.

"Talking Tom é um dos personagens mais famosos do mundo e é naturalmente adequado para a parceria com o filme", disse Samo Login, um dos proprietários do aplicativo.

A parceria foi anunciada sexta-feira, fazendo parte da divulgação do filme Virei um Gato. No filme, Kevin Spacey interpreta um pai viciado em trabalho, que de repente se vê preso no corpo de um gato, adotado pela sua família. Ele deve aprender a se reconectar com sua família, ou vai permanecer como gato para sempre.

Confira o trailer dublado do filme Virei um Gato

Tom Brand, personagem de Spacey, que não gosta de animais, compra um gato para o aniversário da filha de 11 anos.No caminho para a festa da filha (Malina Weissman), sofre um acidente e, quando acorda, ele é um gato. Agora vivendo como um gato no filme, precisa ver a vida por outra perspectiva. Virei um Gato tem direção de Bary Sonnenfeld (que fez a trilogia MIB - Homens de Preto) e roteiro de Matt Allen.

Leia também: Andy Murray e ator Kevin Spacey apóiam causa especial em Wimbledon