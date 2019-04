Análise: ''Procurando Dory'' resgata infância de milhares de jovens dos anos 90

Na última quinta-feira, dia 30 de junho, ''Procurando Dory'', nova atração da Pixar, chegou aos cinemas. O longa é uma continuação direta de ''Procurando Nemo'', animação lançada em 2003 e um dos maiores sucessos do gênero na época. Treze anos depois, os peixinhos mais amados do cinema, Dory, Marlin e Nemo retornam em mais uma aventura emocionante pelos sete mares.

Um ano após os acontecimentos de ''Procurando Nemo'', Dory começa a ter sonhos e flashbacks sobre seus pais e, com a ajuda de Marlin e Nemo, resolve ir atrás dos dois para reencontrá-los. No entanto, devido aos seus problemas de memória, ela acaba se perdendo, mas no caminho encontra novos amigos que a ajudam a chegar no seu destino, como as baleias Destiny e Bailey e o polvo Hank.

Com inúmeras referências ao seu prelúdio, o longa é uma verdadeira viagem ao início dos anos 2000 e traz lembranças nostálgicas para todos os jovens nascidos nos anos 90 e que acompanharam o primeiro filme há anos atrás. ''Procurando Dory'' apresenta novos seres marinhos, além dos já conhecidos Crush, a tartaruga marinha, e Tio Raia, o professor de Nemo.

Destaque positivo e inesperado do filme, Fúlvio, Rubens e Geraldo, três irmãos leões marinhos, arrancam gargalhadas até mesmo dos corações mais sisudos. Com dublagem de Anderson, Daniel e Elídio, do grupo de humor ''Os Barbixas'', conhecido da internet, são responsáveis pelas cenas mais engraçadas do longa, que envolvem a personalidade peculiar de Geraldo, irmão mais novo dos três.

Outro personagem conhecido da internet, o ator Antônio Tabet, o Kibe, do Porta dos Fundos, faz a voz de Hank, um polvo de sete tentáculos mal humorado e ranzinza que encontra Dory em sua aventura. Juntamente com a protagonista, tem papel fundamental no desenrolar da trama e cria um laço de amizade muito forte com a peixinha azul.

Característica principal da Pixar, o filme alterna momentos de risadas incontroláveis e emoção extrema, e mexe com as sensações dos espectadores a todo momento. Lágrimas e risadas são inevitáveis para quem se identifica com os trabalhos do estúdio e se deixa levar por mais uma história linda, bem contada e com personagens altamente cativantes.

O próximo lançamento de grande impacto da Pixar está marcado para junho de 2018 e é nada mais, nada menos do que a franquia de maior sucesso do estúdio: Toy Story 4. Um ano depois, em 2019, está prevista a tão aguardada continuação de ''Os Incríveis'', lançado em 2004 e talvez o filme mais pedido pelos fãs há anos. Resta esperar e ver o que mais a Disney têm guardado nas mangas para nos impressionar.