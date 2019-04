Stranger Things: a aposta da Netflix no terror clássico

Estreou nessa Sexta (15), a mais nova produção original da Netflix "Stranger Things", série com a proposta de resgatar elementos de filmes de terror e suspense consagrados dos anos 80.

Criada pelos irmãos Duffer, a série conta a história do desaparecimento de Will (Noah Schnapp), um menino de 12 anos que é misteriosamente atacado no caminho de casa. Sua mãe, Joyce (Winona Ryder) começa a agir estranho e diz ouvir e sentir a presença do filho em casa, enquanto o chefe de polícia (David Harbour) inicia as investigações e se depara com experimentos ultrassecretos conduzidos pelo governo e criaturas aterrorizantes.

Os amigos de Will, Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) e Dustin (Gaten Matarazzo) decidem não esperar pela polícia e vão investigar por conta própria, até que encontram Eleven (Millie Bobby Brown), uma estranha menina com poderes psíquicos que se esconde desse mesmo órgão governamental.

Logo de cara, podemos ver muitas referências a filmes como Poltergeist - o fenômeno, O enigma de outro mundo, Evil dead - A morte do Demônio, dentre outros. A série traz um senso de nostalgia enorme e é muito bem ambientada no início dos anos 80. A trilha sonora também é caprichada, com algumas músicas de sucesso da época, e outras composições originais, mas que se adequam perfeitamente ao que está sendo passado.

O elenco não é muito conhecido, mas temos alguns bons nomes aqui. O principal deles é a Winona Ryder, que fez sucesso em Edward - Mãos de Tesoura e é a que tem maior destaque individual em cena. Outros rostos mais famosos são os de David Harbour (The newsroom) e Matthew Modine (Nascido para matar).

O roteiro fica por conta dos criadores, os irmãos Matt e Ross Duffer (Wayward Pines). Na direção, os mesmos dividem as tarefas com Shawn Levy (Uma Noite no Museu).

A primeira temporada possui oito episódios e já foi renovada para uma segunda temporada antes mesmo de sua estreia.