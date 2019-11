Do cinema à TV: San Diego Comic Con 2016 é marcada pelos trailers

Chegou ao fim mais uma edição do evento anual mais esperado pelo público nerd em todo o mundo: a San Diego Comic Con. Realizada nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho, a convenção contou com os mais diversos painéis sobre cinema, televisão, games e tudo que cerca a cultura geek, e ficou marcada pelos anúncios impactantes e as exibições de trailers exclusivos dos principais lançamentos do momento.

Confira as principais atrações de tudo que rolou na Califórnia neste resumo especial da VAVEL Brasil!

Quinta-feira (21/07)

O primeiro dia do evento foi marcado pela Netflix. A empresa deing trouxe a público trailers empolgantes dos seus próximos lançamentos, são eles: Luke Cage, Punho de Ferro e Defensores, além da confirmação da terceira temporada de Demolidor. Luke Cage chega para os espectadores em pouco mais de um mês, no dia 30 de setembro, enquanto Punho de Ferro e Defensores têm suas estreias marcadas para 2017.

Vale lembrar ainda que o Justiceiro, personagem icônico dos quadrinhos e que teve participação marcante na segunda temporada de Demolidor, também ganhará uma série solo após inúmeros pedidos dos fãs. No entanto, a Netflix ainda não anunciou uma previsão.

Luke Cage (2016)

Punho de Ferro (2017)

Defensores (2017)





Sexta-feira (22/07)

No segundo dia, as séries de TV continuaram a ser destaque. Dessa vez, The Walking Dead, Agents Of SHIELD e Game Of Thrones foram as maiores atrações. A sétima temporada de Walking Dead, que estreia dia 24 de outubro, ganhou um novo trailer exclusivo e Agents Of SHIELD confirmou a presença do Motoqueiro Fantasma na terceira temporada da série em um teaser.

The Walking Dead - Season 7 (2016)

Agents of SHIELD - Season 4 (2016)

Sábado (23/07)

No dia mais esperado e mais movimentado da Comic Con, subiram ao palco DC e Marvel. As duas empresas mais conhecidas do mundo dos quadrinhos, e também do cinema, trouxeram a convenção abaixo com trailers que arrancaram aplausos efusivos de todo o público. Mulher-Maravilha e Liga da Justiça ganharam suas primeiras imagens exclusivas. Ambos estreiam apenas em 2017, mas já são aguardados com muito entusiasmo pelo público.

Esquadrão Suicida, que chega aos cinemas no próximo dia 04 de agosto, também ganhou novas imagens e teve a presença de Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e grande elenco no palco.

Do outro lado, a Marvel não ficou para trás. Além do anúncio de Brie Larson como a Capitã Marvel, foram anunciados novo trailer de Dr. Estranho, que chega aos cinemas em novembro desse ano, além de imagens exclusivas de Homem- Aranha, Thor: Ragnarok e Guardiões da Galáxia Vol. 2, as três atrações do estúdio para 2017.

Foram ainda confirmadas a presença de Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o e Danai Gurira no elenco do filme do Pantera Negra, estrelado pelo ator Chadwick Boseman. No entanto, o filme solo do herói que participou de Guerra Civil está previsto para 2018.

Mulher-Maravilha (2017)

Liga da Justiça (2017)

Doutor Estranho (2016)

Ainda no sábado, as séries da CW também ganharam espaço. The Flash, Supergirl, Arrow e Legends Of Tomorrow apresentaram suas novidades ao público. Foi revelado o trailer da terceira temporada de Flash, que adaptará ''Flashpoint'', uma das histórias mais famosas do personagem nos quadrinhos. Na Fox, Gotham também ganhou novo trailer exclusivo.

The Flash - Season 3 (2016)

Gotham - Season 3 (2016)

Domingo (24/07)

No clima de fim de festa, o último dia da San Diego Comic Con 2016 marcou a divulgação do trailer da tão esperada quarta temporada de Sherlock, com Benedict Cumberbatch e Martin Freeman nos papéis de Sherlock Holmes e Watson, respectivamente. A atração só deverá ir ao ar no início de 2017, mas os fãs já puderam ter um gostinho inicial do que lhes espera.

Fechando a Comic Con 2016, um painel especial do game do momento: Pokémon Go. Disponível em apenas alguns lugares do mundo, o jogo da Nintendo deverá chegar ao Brasil e aos outros países da América do Sul no fim de julho.

Sherlock - Season 4 (2017)