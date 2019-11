Os 5 filmes mais aguardados do mês de Setembro

O fim do ano está se aproximando, e muitos grandes filmes estão por vir. E entre eles alguns nomes favoritos a conseguir uma vaga na disputa do tão sonhado Oscar, e já no mês de Setembro, temos alguns lançamentos de grandes produções. Então, resolvi listar os cinco filmes mais aguardados do mês pra deixar vocês ainda mais empolgados.

Star Trek - Sem Fronteiras (Star Trek Beyond)

Uma franquia tão renomada dispensa apresentações. Décimo terceiro filme da franquia, sendo o terceiro filme da nova série reboot. Será dirigido por Justin Lin, conhecido principalmente por alguns filmes da franquia Velozes e Furiosos. Na história, a tripulação da USS Enterprise está no espaço em meio a uma missão de cinco anos, quando é atacada por uma poderosa espécie alienígena desconhecida, forçando os tripulantes sobreviventes a abandonar a nave e se refugiar em um planeta também desconhecido sem nenhum meio aparente de resgate. O elenco conta com nomes como Chris Pine, Simon Pegg, Zoë Saldaña, Idris Elba, Anton Yelchin, dentre outros. O filme estreia no Brasil logo no primeiro dia do mês, 1º de Setembro.

Aquarius

O filme brasileiro que se envolveu em diversas polêmicas nos últimos meses não poderia ficar de fora da nossa lista. Escrito e dirigido por Kléber Mendonça Filho, conhecido principalmente por O Som ao Redor, o filme conta sobre como Clara (Sônia Braga) moradora de um apartamento na avenida Boa Viagem, em Recife. Até que uma construtora decide construir um novo prédio no espaço e conseguem adquirir todos os apartamentos do prédio, menos o dela. E mesmo ela deixando claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia. Além da Sônia Braga, Humberto Carrão, Irandhir Santos e Maeve Jinkings são outros nomes no elenco. O filme foi o único filme latino-americano a concorrer a Palma de Ouro em Cannes, onde foi aplaudido de pé, e foi o grande vencedor do Festival de Amsterdã. Mesmo tendo feito sucesso com a crítica, o filme foi ameaçado de boicote por quem é a favor do impeachment, por conta de o diretor e os atores levarem para a exibição em Cannes, placas afirmando que o Brasil estava sofrendo um golpe. Ultimamente, o diretor tem reclamado da classificação indicativa de 18 anos dada ao filme, o que vai restringir boa parte do público. O filme também estreia no dia 1º de Setembro.

Bruxa de Blair (Blair Witch)

O filme pai do found fontage reaparece para sua terceira parte. A direção fica por conta de Adam Wingard, que já trabalhou com found fontage no filme V/H/S e também dirigiu alguns episódios da série Outcast. O enredo gira em torno de um grupo de estudantes universitários que vão a floresta de Black Hills, em Maryland, para descobbrir os mistérios que resultaram no desaparecimento da irmã de um dos personagens, retratada no primeiro filme. Onde eles acreditam estar envolvidas com a lenda da Bruxa de Blair. O mais legal desse projeto é que ele foi anunciado como uma surpresa, suas gravações foram secretas e ele foi anunciado na comic-con com um projeto com o nome de "The Woods", só na hora da apresentação que revelaram que de fato era uma continuação do clássico Blair Witch. O filme estreia no Brasil no dia 15 de Setembro.

Sete Homens e um Destino (The Magnificent Seven)

Remake do clássico do faroeste de 1960 de volta as telonas. A direção é de Antoine Fuqua, que recentemente dirigiu os bons filmes O Protetor e Nocaute. Pra quem não conhece a história, o filme conta sobre um pequeno vilarejo que sofre com frequentes ataques de pistoleiros, até que sete especialistas decidem se juntar para contra atacar os bandidos. Logo de cara, o que chama a atenção está sendo o elenco com Denzel Washington, Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, Ethan Hawke, Sean Bridgers, dentre outros. A estreia no Brasil está prevista para o dia 22 de Setembro.

O Lar das Crianças Peculiares (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children)

Tim Burton gosta de dirigir filmes estranhos como Edward - Mãos de Tesoura, O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, etc. E esse filme já faz bem o estilo dele e você vai entender o porquê. Baseado no livro de Ransom Riggs de mesmo nome, conta a história de um misterioso orfanato em uma ilha galesa, que Jacob encontra seguindo as pistas que o falecido avô tinha deixado. Ao chegar lá ele se depara com crianças com poderes especiais, chamados de peculiares, e a Senhorita Peregrine, uma peculiar que cuida dos jovens. Após fazer amigos e inimigos até descobrir que ele também possui sua própria peculiaridade. O elenco do filme é maravilhoso: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Ella Purnell, dentre outros. O filme estreia no dia 29 de Setembro e nós ficamos na torcida pro filme ser tão bom quanto os trailers.