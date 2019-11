Guia VAVEL dos Jogos Paralímpicos Rio 2016

Viva sua paixão! Após sediar a final da Copa do Mundo em 2014, o Rio de Janeiro receberá no mês de setembro a segunda parte do megaevento que agitou a cidade: os Jogos Paralímpicos de 2016. Sabendo disso, a VAVEL Brasil preparou este completo guia para você ficar por dentro de tudo que ocorrerá nos próximos dias.

O maior evento esportivo do mundo para deficientes ocorrerá entre os dias 7 e 18 de setembro. Como de costume, o Maracanã será o palco das cerimônias de abertura e encerramento das festividades. Neste período serão disputadas 26 modalidades, com 175 países.

Como novidade, o COI sugeriu as inclusões da Canoagem e do Paratriatlo na Rio 2016. Outra novidade fica por conta da realização dos Jogos limpícos na América do Sul pela primeira vez em toda sua história. Também será a segunda vez que uma edição estará na América Latina, depois da Cidade do México, em 1968.

Conheça mais sobre algumas modalidades dos Jogos Paralímpicos Rio 2016

Locais de prova

Assim como na Olimpíada, o Comitê Olímpico Internacional dividiu os locais das provas paralímpicas em quatro zonas, classificadas como Maracanã, Copacabana, Barra e Deodoro. A VAVEL Brasil apresenta para você neste especial todas as instalações de cada zona.

Conheça todos os locais de prova clicando aqui

Música-tema dos Jogos Paralímpicos Rio 2016

Rio é eleita em 2009 como sede dos Jogos Paralímpicos

A cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 foi escolhida no dia 2 de outubro de 2009, em Copenhague, na Dinamarca, em votação durante a 121ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional. Após as eliminações de Chicago, Tóquio e Madri, o Rio de Janeiro foi eleita por maioria dos votos.

No processo de candidatura, o Rio de Janeiro, apesar de ter tido boas notas, teve problemas com acomodação e transportes. As avaliações foram consideradas equilibradas, não sendo possível então apontar alguma favorita. Tóquio sofreu com baixo apoio popular, Chicago com protestos internos e leis americanas, enquanto Madri foi criticada pela falta de clareza das leis antidoping da Espanha.

CIDADE NAÇÃO 1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA Rio de Janeiro Brasil 26 46 66 Madri Espanha 28 29 32 Tóquio Japão 22 20 --- Chicago Estados Unidos 18 --- ---

(Foto: Reprodução)

Rio 2016 pede R$ 200 milhões para fechar Paralimpíada

O Comitê Organizador da Rio 2016 precisa de R$ 200 milhões para realizar os Jogos Paralímpicos com o "nível de serviços" com os quais se comprometeu. O porta-voz do órgão, Mario Andrada, reconheceu nesta quinta-feira o déficit no orçamento, que atribuiu à falta de receita por vendas de ingressos e por patrocínios.

Os organizadores tinham dito ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que 25% dos ingressos para os Jogos Paralímpicos já tinham sido vendidos. A queda para 12% corresponde, segundo Andrada, ao fato de que a Prefeitura tinha se comprometido a comprar um pacote para os funcionários municipais.

Sobre a presença do público em muitas das competições olímpicas, Andrada afirmou que 11% das pessoas que tinham ingressos não os utilizou até o momento. Além disso, não retiraram suas entradas 55% dos beneficiados de um programa social de ingressos para crianças.