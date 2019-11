Os 5 filmes mais aguardados do mês de Outubro

Outubro não temos nenhum grande lançamento, mas alguns filmes que merecem atenção saem e podem surpreender. E assim como em Setembro, a gente preparou uma lista com os cinco mais aguardados lançamentos do mês pra quem tá afim de curtir um cineminha.

O Quarto dos Desesperados (The Disappointments Room)

Iniciando a lista com um dos filmes que prometem apostar no terror psicológico. Dirigido por D. J. Caruso, mais conhecido por seus trabalhos em Paranóia e Eu Sou o Número Quatro, que conta a história de um casal que não está muito bem, que se muda com seu filho pra uma casa de campo em ruínas. Até que Dana (Kate Beckinsale) descobre uma porta trancada que não havia aparecido na planta da casa. Até que um espírito a convida a abrir, mas outros espíritos aparecem para certificar que aquela porta que possui um grande segredo fique fechada pra sempre. O filme estreia no dia 13 de Outubro.

Inferno

Baseado no romance de mesmo nome de Dan Brown, é o terceiro filme da trilogia que conta com O Código da Vinci e Anjos e Demônios. Dirigido por Ron Roward, responsável pelos dois primeiros filmes, o filme foca mais uma vez em Robert Langdon (Tom Hanks), que acorda em um hospital em Florença sem lembrar do que aconteceu nos últimos dias, e se depara que mais uma vez é mira de uma grande caçada. Então, com a ajuda da Dra. Sienna Brooks (Felicity Jones) e de tudo o que conhece sobre simbologia, Langdon tenta recuperar sua liberdade e suas memórias perdidas e resolver mais um grande enigma. Além de Tom Hanks e Felicity Jones, o elenco conta com Omar Sy, Ben Foster, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, dentre outros. O filme estreia nos cinemas brasileiros também no dia 13 de Outubro.

Ouija: A Origem do Mal (Ouija: Origin of Evil)

O primeiro filme foi bem fraco, é verdade, mas filmes do gênero sempre geram aquela expectativa e costumam ir bem de bilheteria. E dessa vez a expectativa é maior por conta do diretor Mike Flanagan, conhecido por dirigir os elogiados O Espelho e Hush: A Morte Ouve. Novamente, o filme vai ser inspirado no antigo tabuleiro ouija, superfície de madeira que possibilita interação com espíritos, mas dessa vez vai contar a história de Doris (Lulu Wilson), uma menina solitária e pouco popular na escola que finge se comunicar com espíritos, até que usa o tabuleiro pra se comunicar com seu falecido pai e acaba liberando uma série de seres malignos que possuem seu corpo e aterrorizam todos ao seu redor. O elenco ainda conta com Elizabeth Reaser, Annalise Basso, Henry Thomas, dentre outros. O filme chega aos cinemas no dia 20 de Outubro.

A Garota no Trem (The Girl on the Train)

Mais um filme baseado em livro, dessa vez em um suspense psicológico da autora britânica Paula Hawkins. A direção fica por conta de Tate Talor, conhecido por dirigir Histórias Cruzadas, e a trama vai acompanhar a história de Rachel (Emily Blunt), uma alcoólatra devastada pelo recente divórcio. Todos os dias ela fantasia sobre um jovem casal aparentemente perfeito que ela observa de dentro do trem. Até que um dia ela testemunha uma cena chocante e descobre que a mulher está desaparecida. Ao recorrer a polícia, Rachel se vê como parte de um grande mistério. O elenco é bem talentoso, além da Emily Blunt, temos Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Allison Janney, Laura Prepon, etc. O filme está previsto para estrear no dia 27 de Outubro.

Sete Minutos Depois da Meia-Noite (A Monster Calls)

Claro que tinha que ter um filme de fantasia pra fechar a nossa lista. Dirigido por J. A. Bayona, conhecido por O Orfanato e O Impossível, além de dirigir alguns episódios da série Penny Dreadful, o filme conta a história de Conor (Lewis MacDougall), um menino cheio de problemas. Pai ausente, mãe sofre de câncer, a avó não gosta dele, e se não bastasse, ele era maltratado na escola. No entanto, Conor sonha todas as noites conversando com uma árvore onde eles trocam histórias, que ajudam ele a escapar das dificuldades do mundo através da fantasia. Temos aqui outro elenco muito bom, com Liam Neeson, Felicity Jones, Sigourney Weaver e Toby Kebbell. O filme estreia também no dia 27 de Outubro.