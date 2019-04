Apuração dos votos Eleições Municipais 2016

21h00: A cobertura das Eleições Municipais de 2016 fica por aqui. A VAVEL Brasil agradece pela companhia e já faz o convite para o segundo turno. Estaremos juntos novamente!

20h54: Com 97% das urnas apuradas, Rio Branco é a última capital a definir seu prefeito: Marcus Alexandre (PT) continua mais quatro anos na prefeitura, com, até o momento, 54,8% dos votos.

20h48: Fernando Haddad (PT) foi derrotado por João Dória (PSDB) e não irá continuar seu mandato. Apesar disso, o prefeito parabenizou o adversário pela vitória e se dispôs a ajudar o tucano a partir do ano que vem: “Liguei para o João Doria antes de vir para cá, colocando toda a equipe da Prefeitura à sua inteira disposição. A começar por mim”, declarou.

20h35: Abstenções em São Paulo: 21,90%.

20h32: Com 100% das urnas apuradas, o novo prefeito de Fortaleza será conhecido apenas no segundo turno, que terá uma disputa entre Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (PR).

20h30: São Paulo tem 95,23% das urnas conferidas. João Dória (PSDB) aparece com 53,40%, seguido por Fernando Haddad (PT), com 16,60%. É a primeira vez que a capital paulista elege um prefeito em primeiro turno!

20h28: João Dória (PSDB), em entrevista à GloboNews, revelou que seus oponentes lhe desejaram sucesso em seu primeiro mandato como prefeito de São Paulo. Dória também recebeu telefonema do presidente Michel Temer.

20h26: Rui Palmeira (PSDB) e Cícero Almeida (PMDB) farão o segundo turno em Maceió.

20h20: O vice de Zé Gomes (PTB), morto em um atentado em Itumbiara/GO essa semana, conseguiu se eleger. Zé Antônio ficou com 62% dos votos.

20h18: Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) irão para o segundo turno em Cuiabá.

20h16: Edvaldo Nogueira (PCdoB) e Valadares Filho (PSB) irão disputar o segundo turno em Aracaju. Atual prefeito, João Alves (DEM), foi o terceiro com 25.715 votos (9,99%).

20h14: Firmino Filho (PSDB) é eleito prefeito de Teresina!

20h11: Em Aracaju, parcial de votos apresenta Edvaldo Nogueira (PCdoB) com 38,83%, seguido por Valadares Filho (PSB), com 37,92%. 85,42% das urnas foram apuradas.

20h07: Em São Luís, 100% das urnas apuradas e, como esperado, o cargo de prefeito da capital maranhense será definido no segundo turno no embate entre Edivaldo Holanda Júnior (PDT) e Eduardo Braide (PMN).

20h02: Segundo turno em Recife! 99,36% das urnas foram apuradas. Geraldo Júlio (PSB) aparece em primeiro, com 49,35%, seguido de João Paulo (PT), com 23,81%

19h59: Em Maceió, 86,67% das urnas foram apuradas. Rui Palmeira (PSDB) aparece na liderança com 46,60%. Cícero Almeida (PMDB) está em segundo com 25,31%.

19h57: Em Teresina, temos 95,54% das urnas apuradas e Firmino Filho (PSDB) caminha para a vitória com 51,48% dos votos contra 39,34% de Dr. Pessoa (PSD).

19h55: Boa Vista elege Teresa (PMDB) com 79% dos votos, ainda no primeiro turno.

19h54: Em Aracaju, parcial de votos apresenta Edvaldo Nogueira (PCdoB) com 38,65%, seguido por Valadares Filho (PSB), com 37,82%. 72,36% das urnas foram apuradas.

19h49: Com 85,92% das urnas apuradas em São Paulo, João Doria (PSDB) caminha para a vitória com 53,36% dos votos, enquanto Fernando Haddad (PT) fica em segundo lugar com 16,61%.

19h45: Em Recife, 95,37% das urnas foram apuradas. Geraldo Júlio (PSB) aparece em primeiro, com 49,26%, seguido de João Paulo (PT), com 23,83%.

19h40: Em entrevista coletiva agora há pouco, Marcelo Freixo (PSOL) vibrou ao derrotar Pedro Paulo (PMDB), consequentemente, indo para o segundo turno: "Essa cidade é nossa. Derrotamos o PMDB em nome da democracia brasileira", disse.

19h39: Em São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT) e Eduardo Braide (PMN) vão disputar o segundo turno. 99% das urnas apuradas.

19h37: Em Belo Horizonte, o segundo turno já é certo entre João Leite (PSDB), que aparece em primeiro com 33,69%, e Alexandre Kalil (PHS), em segundo, com 26,32%. 84,08% das urnas foram apuradas.

19h35: Fortaleza no segundo turno! Com 89% das urnas apuradas, Roberto Claudio (PDT) tem 40,57%, Capitão Wager (PR), 31,37%, e Luizianne (PT), 15,08%.

19h33: Em Aracaju, parcial de votos apresenta Edvaldo Nogueira (PCdoB) com 38,77%, seguido por Valadares Filho (PSB), com 38,04%. 62,88% das urnas foram apuradas.

19h29: Com 77,37% das urnas apuradas em São Paulo, João Doria (PSDB) caminha para a vitória com 53,49% dos votos, enquanto Fernando Haddad (PT) fica em segundo lugar com 16,48%.

19h28: Em Maceió, 58,37% das urnas foram apuradas. Rui Palmeira (PSDB) aparece na liderança com 45,54%. Cícero Almeida (PMDB) está em segundo com 26,78%.

19h27: 85% das urnas apuradas em Fortaleza e a eleição deve seguir para o segundo turno: Roberto Cláudio (PDT) 40,72% e Capitão Wagner (PR) 31,25%.

19h25: Porto Velho, com 98% das urnas apuradas, terá segundo turno entre Dr. Hildon (PSDB) e Léo Moraes (PTB).

19h22: Em Recife, 86,18% das urnas foram apuradas. Geraldo Júlio (PSB) aparece em primeiro, com 49,11%, seguido de João Paulo (PT), com 23,95%. Daniel Coelho (PSDB) está em terceiro, com 18,96% dos votos.

19h20: Campo Grande terá segundo turno! Com 95,87% de urnas apuradas, Marquinhos Trad (PSD) está com 34,94%, Rose Modesto (PSDB), com 26,62%, e Alcides Bernal (PP), com 25,50%.

19h18: ?Com 63,76% das urnas apuradas em São Paulo, João Doria (PSDB) aparece com 53,28% dos votos, enquanto Fernando Haddad (PT) fica em segundo lugar com 16,42%. Celso Russomanno (PRB) está com 13,73%.

19h16: 100% das urnas apuradas em Belém e Zenaldo Coutinho (PSDB) e Edmílson (PTB) vão disputar o segundo turno.

19h14: Com 100% das urnas apuradas, Carlos Eduardo (PDT) é reeleito prefeito de Natal por mais quatro anos com 63% dos votos.

19h13: Com 93% das urnas apuradas em Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior (PSDB) lidera com 29,11% e Sebastião Melo (PMDB) tem 26,26%. Capital gaúcha irá para o segundo turno!

19h11: Em Belo Horizonte, 60,34% das urnas foram apuradas. João Leite (PSDB) aparece em primeiro, com 33,60%. Alexandre Kalil (PHS), em segundo, com 26,44%.

19h10: Segundo turno também em Manaus! Com 67% das urnas apuradas, Artur Neto (PSDB) lidera com 31,84% dos votos, e Marcelo Ramos (PR) tem 22,42%.

19h08: Duelo de Marcelos no segundo turno carioca! Crivella (PRB) tem 27,31%, enquanto Freixo (PSOL) aparece com 18,56%.

19h06: Segundo turno em Goiânia! Iris Rezende (PMDB) aparece em primeiro com 39,44%, enquanto possui Vanderlan (PSB) 32,53%. 88% das urnas foram apuradas.

19h04: Segundo turno em Florianópolis! Com 90% das urnas apuradas, Gean Loureiro (PMDB) lidera com 38,27% dos votos e Angela Amin (PP) tem 25,92%.

19h02: Em Recife, 54,72% das urnas foram apuradas. Geraldo Júlio (PSB) aparece em primeiro, com 49,21%, seguido de João Paulo (PT), com 24,03%. Daniel Coelho (PSDB) está em terceiro, com 18,92% dos votos.

19h00: Ainda sobre o Rio de Janeiro, Jandira Feghali (PCdoB) e o senador Lindbergh Farias (PT) podem anunciar, a qualquer momento, apoio ao candidado Marcelo Freixo (PSOL) para o segundo turno.

18h59: No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB) tem 27,24%, seguido de Marcelo Freixo (PSOL) com 18,61% e Pedro Paulo (PMDB) com 15,93%. 86,51% das urnas foram apuradas.

18h57: Com 47,59% das urnas apuradas em São Paulo, João Doria (PSDB) aparece com 53,25% dos votos, enquanto Fernando Haddad (PT) fica em segundo lugar com 16,45%. Celso Russomanno (PRB) está com 13,84%.

18h55: Em Maceió, 13% das urnas foram apuradas. Rui Palmeira (PSDB) aparece na liderança com 45,08%. Cícero Almeida (PMDB) está em segundo com 26,69%

18h51: 56% das urnas apuradas em Fortaleza e a eleição deve seguir para o segundo turno: Roberto Cláudio (PDT) 40% e Capitão Wagner (PR) 31%.

18h49: Macapá terá Clécio (REDE) e Gilvam Borges (PMDB) no segundo turno! O primeiro está com 44,99% dos votos, enquanto Borges soma 26,07%. 85,36% das urnas foram apuradas.

18h48: Em Teresina, temos 84% das urnas apuradas e Firmino Filho (PSDB) segue na liderança com 51% dos votos contra 38% de Dr. Pessoa (PSD).

18h47: Até o momento estamos com 72% das urnas apuradas em São Luís e Edivaldo Holanda Júnior (PDT) é o líder com 44% dos votos contra 22% de Eduardo Braide (PMN).

18h46: Em Aracaju, parcial de votos apresenta Edvaldo Nogueira (PCdoB) com 38,84%, seguido por Valadares Filho (PSB), com 37,58%. 30,95% das urnas foram apuradas.

18h45: No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB) tem 27,60%, seguido de Marcelo Freixo (PSOL) com 18,50% e Pedro Paulo (PMDB) com 15,79%. 72,92% das urnas foram apuradas.

18h42: Iris Rezende (PMDB) lidera as estatísticas em Goiânia com 38,33%. Vanderlan (PSB) aparece em segundo com 33,37%. 73% das urnas foram apuradas.

18h40: 73% das urnas foram apuradas em Porto Alegre. Nelson Marchezan Junior (PSDB) lidera com 29,61% e Sebastião Melo (PMDB) tem 25,99%.

18h39: Em Recife, 37,67% das urnas foram apuradas. Geraldo Júlio (PSB) aparece em primeiro, com 49%, seguido de João Paulo (PT), com 24,11%. Daniel Coelho (PSDB) está em terceiro, com 18,91% dos votos.

18h36: Em São Luís, quase 60% das urnas apuradas e a liderança continua nas mãos de Edivaldo Holanda Júnior (PDT). Ele tem 44% dos votos contra 22% de Eduardo Braide (PMN).

18h34: Carlos Eduardo (PDT) continua no comando da prefeitura potiguar por mais quatro anos. Ele continua na liderança, com 63% dos votos, e já estamos com 94% das urnas apuradas.

18h32: No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB) tem 27,53%, seguido de Marcelo Freixo (PSOL) com 18,37% e Pedro Paulo (PMDB) com 15,81%. 59,85% das urnas foram apuradas.

18h30: Com 27% das urnas apuradas em São Paulo, João Doria (PSDB) aparece com 53,31% dos votos, enquanto Fernando Haddad (PT) fica em segundo lugar com 16,44%. Celso Russomanno (PRB) está com 14,13%.

18h29: Natal chega a 86% das urnas apuradas e caminha para ter Carlos Eduardo (PDT) no comando da prefeitura. Ele obtém, até o momento, 62% dos votos contra 13% de Kelps (SD).

18h28: Luciano (PPS) enfrentará Amaro Neto (SD) no segundo turno, em Vitória! O primeiro alcançou 45,19% dos votos, enquanto o segundo ficou com 33,83%.

18h26: Fortaleza chega a 31% das urnas apuradas, com Roberto Cláudio (PDT) obtendo 40% dos votos e Capitão Wagner (PR) ficando com 31%.

18h24: 70% das urnas apuradsa em Teresina e Firmino Filho (PSDB) caminha para vitória com 51% dos votos contra 38% de Dr. Pessoa (PSD).

18h23: Luciano Cartaxo (PSD) é eleito prefeito de João Pessoa! 89,62% das urnas foram apuradas e o candidato atingiu 59,52%, enquanto Cida Ramos (PSB) aparece com 33,52%

18h21: Em Recife, 17,99% das urnas foram apuradas. Geraldo Júlio (PSB) aparece em primeiro, com 47,88%, seguido de João Paulo (PT), com 23,28%. Daniel Coelho (PSDB) agora é o terceiro, com 20,01% dos votos.

18h19: Passamos de 20% das urnas apuradas em São Luís e Edivaldo Holanda Júnior (PDT) continua na liderança com 41% dos votos contra 24% de Eduardo Braide (PMN).

18h17: ACM Neto (DEM) é reeleito em Salvador! O atual prefeito está com 73,91% dos votos, enquanto Alice Portugal (PC do B) atinge os 14,68%. 74,47% das urnas foram apuradas.

18h16: No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB) tem 27,63%, seguido de Marcelo Freixo (PSOL) com 18,47% e Pedro Paulo (PMDB) com 15,66%. 43,40% das urnas foram apuradas.

18h14: João Pessoa possui 80% das urnas apuradas. Luciano Cartaxo (PSD) lidera com 59,23% dos votos e Cida Ramos (PSB), em segundo, 33,62%.

18h12: Quase 70% das urnas apuradas em Natal e Carlos Eduardo (PDT) vai ficando perto da vitória ainda no primeiro turno. O candidato aparece com 62% dos votos, contra 13% do segundo colocado Kelps (SD).

18h10: Belém terá segundo turno entre Edmilson (PSOL) e Zenaldo Coutinho (PSDB)! Com 94,74% das urnas apuradas, o primeiro possui 30,87% dos votos, enquanto o segundo aparece com 29,69%.

18h09: Em São Paulo, João Doria (PSDB) tem 52,46% dos votos, seguido de Fernando Haddad (PT) com 16,76% e Celso Russomanno (PRB) com 14,44%. 9% das urnas foram apuradas.

18h09: 37% das urnas apuradas em Porto Alegre. Nelson Marchezan Junior (PSDB) está em primeiro lugar com 29,08% e Sebastião Melo (PMDB), em segundo, tem 26,10%.

18h07: São Luís, com 12% das urnas apuradas, tem em primeiro lugar Edivaldo Holanda Júnior (PDT), com 40% dos votos. A segunda colocação é de Eduardo Braide (PMN), com 24%.

18h06: Fortaleza chega a 12,91% das urnas apuradas, com Roberto Cláudio (PDT) na liderança com 41% dos votos, enquanto Capitão Wagner (PR) é o segundo com 30%.

18h05: 52% das urnas apuradas em Natal e Carlos Eduardo (PDT) mantém a liderança com 62,10% dos votos. Kelps (SD) é o segundo, com 13,56%.

18h02: Em Vitória, 81,33% das urnas foram apuradas. Luciano (PPS) aparece em primeiro, com 48,85%. Amaro Neto (SD) está em segundo, com 29,84%.

18h00: 29% das urnas foram apuradas em Goiânia. Vanderlan (PSB) aparece em primeiro, com 36,60% e Iris Rezende (PMDB), em segundo, com 35,31%.

17h58: Rafael Greca (PMN) e Ney Leprevost (PSD) irão se enfrentar no segundo turno em Curitiba! O primeiro atingiu 38,38%, enquanto o segundo ficou com 23,66%. 99,37% das urnas foram apuradas até o momento.

17h56: Em Recife, 2,13% das urnas foram apuradas. Geraldo Júlio (PSB) aparece em primeiro, com 47,69%, seguido de Daniel Coelho (PSDB), com 22,62%.

17h54: Primeira parcial de votos em São Luís: Edivaldo Holanda Júnior (PDT) é o primeiro colocado com 39,13%, enquanto Eduardo Braide (PMN) aparece em segundo, com 24,83% dos votos.

Fique por dentro da apuração em São Paulo: Eleições 2016 São Paulo: acompanhe a apuração dos votos e em tempo real

17h52: Em Aracaju, primeira parcial de votos apresenta Edvaldo Nogueira (PCdoB) com 40,36%, seguido por Valadares Filho (PSB), com 36,54%. 5,64% das urnas foram apuradas.

17h50: Em Salvador, 36,65% das urnas já foram apuradas! ACM Neto (DEM) aparece na liderança, com 73,85%, enquanto Alice Portugal (PC do B) está em segundo lugar, com 14,62%

17h48: Belém terá segundo turno! Com 75,66% das urnas apuradas, Edmilson (PSOL) aparece em primeiro lugar, com 30,68%, seguido de Zenaldo Coutinho (PSDB), com 30,13%.

17h45: Em Belo Horizonte, 0,36% das urnas foram apuradas. João Leite (PSDB) aparece em primeiro, com 27,85%. Alexandre Kalil (PHS), na cola, com 26,99%. Marcelo Álvaro Antônio (PR), em terceiro, com 12,80% dos votos.

17h42: 7,32% das urnas foram apuradas em Macapá! Clécio (REDE) lidera com 45,59% dos votos. Gilvam Borges (PMDB) aparece em segundo, com 27,41% e Aline (PRB), em seguida, com 10,42%.

Fique por dentro da apuração no Rio de Janeiro: Eleições 2016 Rio de Janeiro: acompanhe a apuração dos votos e em tempo real

17h40: Natal chega a 21,88% das urnas apuradas e Carlos Eduardo (PDT) continua na frente com 63,47% dos votos contra 12,86% de Kelps (SD).

17h39: Em Recife, 0,06% das urnas foram apuradas. Geraldo Júlio (PSB) aparece em primeiro, com 46,91%, seguido de Daniel Coelho (PSDB), com 30,91%.

17h37: Curitiba terá segundo turno! Com 89,11% das urnas apuradas, Rafael Greca (PMN) aparece em primeiro lugar, com 38,20%, seguido de Ney Leprevost (PSD), com 23,88%. Gustavo Fruet (PDT) soma 20,33%

17h35: Em Teresina, Firmino Filho (PSDB), assume a primeira colocação com 4% das urnas apuradas. O Tucano conta com 49,26% dos votos contra 41,78% de Dr. Pessoa (PSD).

17h33: Palmas reelege Amastha como prefeito! Candidato do PSB atinge 52,98% com 92,11% das urnas apuradas. Raul Filho (PR) está na segunda colocação, com 30,80%.

17h32: Em João Pessoa, 2,83% das urnas foram apuradas. Luciano Cartaxo (PSD) aparece na liderança com 64,94%, enquanto Cida Ramos (PSB) está em segundo, com 29,15%.

17h31: Em Fortaleza, primiera parcial de votos apresenta Roberto Cláudio (PDT) com 45,69%, seguido por Capitão Wagner (PR), com 20,59%.

17h30: Em Natal, com 4% das urnas apuradas, Carlos Eduardo (PDT) aparece com 62,83% dos votos. Já Kelps (SD) é o segundo colocado com 12,94%, com Fernando Mineiro (PT) colocado na terceira colocação, com 11,38%

17h29: 64,06% das urnas de Palmas foram apuradas: Amastha (PSB) lidera com 48,77%, enquanto Raul Filho (PR) aparece em segundo, com 26,52%

17h27: Em Salvador, 3,81% das urnas já foram apuradas! ACM Neto (DEM) aparece na liderança, com 73,44%, enquanto Alice Portugal (PC do B) está em segundo lugar, com 14,58%.

17h25: ATUALIZAÇÃO CURITIBA! 52,79% das urnas já foram apuradas: Rafael Greca (PMN) aparece em primeiro lugar, com 37,81%, seguido de Ney Leprevost (PSD), com 24,51%. Gustavo Fruet (PDT) soma 20,69%.

17h19: 11% das urnas já foram apuradas em Curitiba. Rafael Greca (PMN) aparece em primeiro lugar, com 37,64%, seguido de Ney Leprevost (PSD), com 24,80%. Gustavo Fruet (PDT) soma 20,96%.

17h14: Em Belo Horizonte, oito pessoas foram presas por diversos crimes eleitorais. Já no final das eleições, três pessoas foram presas dentro de um carro, com R$11 mil, que seriam destinados a cabos eleitorais que estavam fazendo boca de urna em diversos lugares.

17h11: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) registrou 34 prisões por crimes eleitorais, tais como boca de urna, compra de votos, transporte de eleitores, divulgação de propaganda e corrupção eleitoral, em 23 cidades do Rio Grande do Sul.

17h08: Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), até às 15h, foram substituídas 397 urnas (0,42% do total) em todo o Estado. 72 delas foram contabilizadas na capital, e 325 nas cidades do interior.

17h04: No Rio de Janeiro, também na pesquisa Boca de Urna, realizada pelo Ibope, Marcelo Crivella aparece na liderança, com 30%. Marcelo Freixo surge logo atrás, com 20%. Pedro Paulo atinge 15%, enquanto Flávio Bolsonaro marcou 12%. Foram entrevistados 5.000 eleitores.

17h02: Na pesquisa de Boca de Urna, realizada pelo Ibope, em São Paulo, João Dória aparece em primeiro, com 48%. Em seguida, Fernando Haddad, com 20%. Celso Russomano, em queda, aparece com 14%. Foram entrevistados 6.000 eleitores.

17h00: Termina agora o prazo para o eleitor adentrar aos locais de votação! Quem já estava aguardando para votar, recebe uma senha. Em instantes, teremos a apuração dos votos em todo o país. Fique conosco!

16h48: Um incidente entre a Brigada Militar e a imprensa foi registrado em Porto Alegre, durante a votação da ex-presidente Dilma Rousseff. Um juiz eleitoral não permitiu a entrada dos jornalistas durante o voto de Dilma: "Acho antidemocrático. Acho um absurdo impedir a imprensa de chegar aqui", disse a ex-presidente na saída da sala de votação, ainda dentro da escola.

16h46: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) divulgou uma parcial sobre o pleito no Estado. Foram feitas 113 denúncias através do aplicativo Pardal e cinco prisões foram registradas, inclusive de candidato a prefeito e vereador no interior.

16h15: Faltando 45 minutos para o término das eleições municipais, não temos, até o momento, registros de votos manuscritos. Todas as urnas que apresentaram problema, foram substituídas por outras eletrônicas.

16h08: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chega a uma escola na região central de São Paulo para votar.

15h38: No Ceará, 152 urnas foram trocadas até o momento, sendo 79 em Fortaleza, onde 13 pessoas foram presas por praticarem boca de urna.

15h35: Até o momento, foram gastos R$ 2,1 bilhões em campanhas políticas do país. Uma redução significativa, segundo Gilmar Mendes, já que em 2012, foram contabilizados R$ 6,24 bilhões. A baixa nos custeios se referem ao fim do financiamento por empresas.

15h34: 83 candidatos foram presos em flagrante desde o início da manhã, de acordo com o presidente do TSE, Ministro Gilmar Mendes.

15h32: Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2.331 urnas foram substituídas até o início da tarde, o equivalente a 0,53% dos equipamentos. Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, foram os três estados com mais máquinas trocadas.

15h17: O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe informou que 45 urnas foram trocadas até agora, de um total de 6.789, por apresentarem defeito. A maior parte delas foi substituída em Aracaju.

15h13: Em Minas Gerais, até o momento, 190 urnas eletrônicas foram substituídas, 46 delas somente em Belo Horizonte, segundo o TRE-MG. Já o TSE, informou que 26 candidatos foram presos no Estado.

15h09: O deputado federal cassado, Eduardo Cunha, votou, na manhã de hoje, no Rio de Janeiro. Cunha não revelou seu voto, mas aproveitou a oportunidade para alfinetar Pedro Paulo (PMDB), candidato a prefeito da capital carioca: "Em respeito ao meu partido eu não vou falar do prefeito, mas com certeza não votei em quem votou contra mim", ressaltou Cunha.

15h00: O ex-prefeito e atual candidato à prefeitura de Palmas, Raul Filho (PR), não pôde votar. Segundo o TRE-TO, Filho foi condenado, em 2012, por crime ambiental, mas conseguiu se candidatar por meio de liminar. No entanto, o Cadastro Nacional de Eleitores já estava fechado.

14h56: O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com quatro representações contra candidatos à prefeitura da capital neste domingo. Marcello Crivella (PRB), Jandira Feghali (PCdoB) e Pedro Paulo (PMDB), tiveram santinhos espalhados por colégios eleitorais, junto com quatro candidatos a vereador.

14h53: Em Salvador, tudo indica que não terá segundo turno, segundo as pesquisas. No entanto, Alice Portugal (PCdoB), aposta em erro nos últimos levantamentos e mantém esperança de seguir adiante nas eleições: "Temos esperanças de chegar ao segundo turno, quando teremos mais tempo para falar das nossas propostas com o eleitor. Estou muito confiante", disse.

14h48: O senador Aécio Neves (PSDB) votou, neste momento, em um colégio da Zona Sul de Belo Horizonte, junto com o candidato a prefeito da capital mineira, João Leite, que registrou seu voto mais cedo.

14h46: 373 substituições de urnas foram registradas no Rio de Janeiro, até o momento, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

14h45: Um candidato a vereador foi preso, na cidade de Nova Ponte/MG, suspeito de compra de votos. As polícias Civil e Militar flagraram o candidato em sua casa, com 18 eleitores e R$40 mil em dinheiro. O nome do mesmo não foi divulgado, por enquanto.

14h42: A ex-presidente Dilma Rousseff votou, no início da tarde, na Escola Santos Dumont, na Vila Assunção, Zona Sul de Porto Alegre, acompanhada de Raul Pont (PT), candidato a prefeito da capital gaúcha. Dilma foi recebida com muitas flores sob os gritos de "Guerreira".

14h39: Em entrevista coletiva concedida no início da tarde, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou que já são 498 municípios que contam com a presença das Forças Armadas neste domingo de eleições.

14h34: Luiza Erundina (PSOL) ainda acredita numa possível disputa de segundo turno. A candidata pela prefeitura de São Paulo disse que tudo pode acontecér até às 17h: "Quem sabe não temos uma grande surpresa no final da tarde?".

14h26: Segurança reforçada em Itumbiara/GO. Após o atentado ocorrido nesta semana, que resultou na morte do candidato a prefeito Zé Gomes (PTB), as ruas da cidade, neste domingo de eleições têm mais de 10 mil homens da Polícia Militar e soldados do Exército.

13h01: Ao votar, no fim da manhã, em Salvador, o candidato à reeleição, ACM Neto (DEM), negou que esteja querendo concorrer ao governo da Bahia em 2018: "Não estou pensando em 2018. Essa preocupação pertence apenas aos meus adversários", declarou o atual prefeito.

12h51: No Rio Grande do Norte, um eleitor morreu após passar mal em uma fila de votação na cidade de Parelhas. José Lima de Souto Filho, de 50 anos, chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Militar, Souto já tinha histórico de problemas pulmonares.

12h49: Na saída do colégio eleitoral de São Bernardo do Campo, Lula afirmou que acredita na reação de Fernando Haddad, indicando que o candidato à prefeitura de São Paulo estará no segundo turno.

12h47: O número de candidatos presos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), chega a 60.

12h41: Em Vitória, o segundo turno é praticamente certo, segundo a pesquisa Ibope: Luciano Rezende aparece em primeiro, com 39% das intenções de voto, seguido de Amaro Neto, com 32%.

12h32: Em Belo Horizonte, João Leite (PSDB) acaba de chegar ao local de votação, acompanhado de seu vice, Ronaldo Gontijo (PPS), além do senador Antônio Anastasia. Houve registro de protestos por parte de apoiadores da ex-presidente Dilma Rousseff.

12h28: De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 467 municípios receberam tropas federais para reforçar a segurança em determinados locais. Ainda sobre o assunto, 142 eleitores foram presos.

12h23: Para o candidato à prefeitura de São Paulo, Celso Russomano (PRB), a possibilidade de ficar de fora do segundo turno, é zero. Agora, Russomano aposta no aumento de tempo na campanha veículada na televisão, para alavancar os números na nova fase das eleições.

"A gente tem pesquisas internas, que sempre tomamos o cuidado para não divulgar para cumprimento da lei. A gente sabe em que condições nós estamos. Estamos bem. Vamos para o segundo turno com certeza. E no segundo turno vamos ter mais tempo de televisão. A gente só tinha um minuto. Era muito difícil, em um minuto, dizer tudo que a gente pretende fazer", disse Russomano.

12h18: A Polícia Federal segue trabalhando neste domingo de eleições. Em Arapiraca/AL, por exemplo, a corporação apreendeu R$ 9,5 mil e material de campanha dentro de um veículo que estava abandonado em um posto de combustíveis. No entanto, ninguém foi encontrado próximo do local.

12h14: O candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Carlos Osório (PSDB), também votou, neste final da manhã, em uma escola localizada em Ipanema, Zona Sul da cidade.

12h11: O ex-presidente Lula vota, neste momento, em São Bernardo do Campo/SP, ao lado de sua esposa, Marisa Letícia, do deputado federal Vicentinho (PT) e do atual prefeito da cidade, Luiz Marinho.

12h01: O candidato à reeleição em São Paulo, Fernando Haddad (PT), ouviu critícas sobre sua gestão, durante o voto de seu vice, Gabriel Chalita. O atual prefeito foi questionado sobre a "indústria da multa", e respondeu de maneira objetiva: "É só respeitar os limites de velocidade".

11h56: De acordo com o Ibope, a disputa pela prefeitura de Curitiba está da seguinte maneira: Rafael Greca lidera a corrida com 35% das intenções de voto, seguido de Gustavo Fruet, com 22%. Ney Leprevost está em terceiro com 17%

11h50: Assim como os candidatos no restante do país, Cláudia Lelis (PV), candidata à prefeitura de Palmas, foi logo cedo votar. Carlos Amastha (PSB), também registrou seu voto, no Colégio Marista, ao lado de sua esposa.

11h46: Reginaldo Lopes (PT), candidato a prefeito de Belo Horizonte, acaba de votar.

11h44: Em Salvador, foi a vez de Alice Portugal (PC do B) ir às urnas. A candidata aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto.

11h43: De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 21 candidatos já foram presos por praticarem boca de urna.

11h40: Ainda sobre o Rio de Janeiro, há poucos instantes atrás, Flávio Bolsonaro (PSC), votou em uma escola da Tijuca, Zona Norte da capital. O candidato estava acompanhado de seu pai, o deputado federal Jair Bolsonaro.

11h38: Hildon Chaves (PSDB), candidato a prefeito em Porto Velho, também exerceu seu direito ao voto.

11h36: Neste momento, Marcelo Freixo (PSOL), chega para votar em uma escola do Leblon, Zona Sul do Rio. O candidato à prefeitura estava sendo aguardado por demais membros do partido, incluindo o deputado federal Chico Alencar.

11h32: Em Florianópolis, os sete candidatos já votaram: Mauricio Leal (PEN) foi o primeiro, seguido de Elson Pereira (PSOL), Angela Amin (PP), Murilo Flores (PSB), Angela Albino (PC do B), Gabriela Santettivotou (PSTU) e Gean Loureiro (PMDB).

11h30: Tudo indica que não teremos segundo turno em Salvador: De acordo com o Ibope, ACM Neto possui 73% da intenção de votos, enquanto Alice Portugal aparece com 16%.

11h29: Já em Salvador, ACM Neto (DEM), candidato à reeleição, chega para votar acompanhado de sua família e assessores.

11h26: Em Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) e Serys Slhessarenko (PRB), também votaram. Os candidatos, acompanhados de seus assessores, votaram no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

11h22: Nelson Marchezan (PSDB), candidato a prefeito de Porto Alegre, também já votou.

11h20: Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 786 urnas já foram substituídas em todo o Brasil.

11h16: Personagens do atual cenário político também estão votando por todo o país, como por exemplo, Eduardo Cunha, deputado cassado recentemente. O juiz federal Sérgio Moro também exerceu seu direito ao voto em Curitiba.

11h15: Em Fortaleza, Roberto Cláudio aparece com 38% das intenções de voto, segundo o Ibope. Em segundo, aparece Capitão Wagner, com 30%. Luizianne Lins aparece em seguida, com19%

11h10: Até às 09h45, o Rio de Janeiro teve 117 urnas substituídas, sendo 30 delas na capital. Além disso, 38 ocorrências policiais foram registradas, sendo dez delas envolvendo prisões, incluindo um candidato.

11h08: Os candidatos à prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSB) e Iris Rezende (PMDB), votaram mais cedo. O segundo está confiante na decisão ainda no primeiro turno.

11h04: A candidata Luiza Erundina (PSOL), chega para votar neste momento em um colégio da Zona Sul de São Paulo. Mais cedo, seu vice Ivan Valente (PSOL), também votou.

11h00: Muitos eleitores estão sendo identificados através da biometria. No entanto, quem trabalha com produtos químicos, especialmente, estão tendo dificuldades para usar o recurso. Quando a digital não é reconhecida em duas tentativas, os mesários são orientados a liberar a urna com a própria digital.

10h55: Em uma pequena entrevista coletiva, Alexandre Kalil (PHS), candidato a prefeito de Belo Horizonte, disse que, se houver segundo turno e o mesmo estiver concorrendo, irá escolher o próprio apoio: "Tem gente que nem se quiser eu quero do meu lado no segundo turno", declarou o candidato.

10h53: De acordo com o Instituto Datafolha, Geraldo Julio aparece com 45% das intenções de voto, seguido por João Paulo, com 29%. Daniel Coelho aparece em terceiro, com 17%.

10h50: Em Recife, o candidato à reeleição Geraldo Julio (PSB) chegou para votar, acompanhado de sua família.

10h48: Celso Russomano (PRB), candidato a prefeito de São Paulo, chegou em uma escola da Zona Sul da cidade para votar, neste momento.

10h46: O atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, acompanhou o candidato Pedro Paulo (PMDB) na hora da votação. Paes aproveitou a oportunidade e disse, em entrevista, que seu aliado possui grandes chances de vencer a eleição no segundo turno.

"Temos que chamar atenção das pessoas porque imaginar uma cidade como o Rio de Janeiro com segundo turno com candidaturas tão estreitas como a do bispo Crivella e do Marcelo Freixo, que dialogam tão pouco, eu fico imaginando como vai ser. O Freixo na prefeitura gritando "Fora Temer", não dialogando com o governo do estado. Com todo respeito aos candidatos Carlos Osório (PSDB) e Flávio Bolsonaro (PSC), sabemos que quem tem chance de vencer Marcelo Freixo e ir para o segundo turno é o Pedro Paulo", disse o atual prefeito.

10h40: O candidato a vice-prefeito de São Paulo, Ivan Valente (PSOL), acaba de chegar para votar na Zona Sul da capital paulista. O deputado federal é vice da também deputada Luiza Erundina.

10h36: Rodrigo Pacheco (PMDB), foi o terceiro candidato à prefeitura de Belo Horizonte a votar na capital mineira. Pacheco foi recebido no Colégio São Tomás de Aquino, na Região Centro-Sul da cidade, por seus apoiadores, como por exemplo, o deputado federal Leonardo Quintão, também da legenda.

10h34: O que se percebe, nestas primeiras horas de eleições em todo o Brasil, é a grande quantidade de votos facultativos. Idosos e jovens entre 16 e 18 anos marcam presença nas zonas eleitorais.

10h31: Em Belo Horizonte, João Leite tem 41% das intenções de voto para assumir a prefeitura da capital mineira. Kalil vem logo atrás com 29%. Délio Malheiros e Rodrigo Pacheco aparecem empatados com 6%.

10h27: Alexandre Kalil (PHS), candidato a prefeito de Belo Horizonte, chega para votar neste momento. Movimentação da imprensa é grande.

10h25: De acordo com o Instituto Datafolha, Marcello Crivella tem 32% das intenções de voto para assumir a prefeitura do Rio de Janeiro, enquanto Marcelo Freixo tem 16% e Pedro Paulo, 12%.

10h23: A candidata pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Jandira Feghali (PCdoB), também votou nesta manhã.

10h19: Líder das pesquisas de intenção de voto pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcello Crivella (PRB) chegou, neste momento, para votar.

10h17: Em Curitiba, o candidato à reeleição Gustavo Fruet (PDT), também já exerceu seu direito ao voto.

10h15: Em Belo Horizonte, o candidato Délio Malheiros (PSD), já foi votar, ao lado do atual prefeito Márcio Lacerda. Malheiros, que é vice de Lacerda, espera ser eleito para dar continuidade ao trabalho do antecessor.

10h14:De acordo com a pesquisa Ibope, Doria tem 35% pela preferência a ocupar o cargo de prefeito em São Paulo. Russomanno vem logo atrás com 23%. Marta Suplicy tem 19%, e Haddad 15%.

10h13: Candidata à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy (PMDB), está votando, neste momento, na Zona Sul da cidade.

10h12: Elton Dantas Ferraz (PRB), candidato a vereador pela cidade de Janaúba/MG, foi preso, nesta madrugada, por espalhar santinhos pelas ruas. Além disso, o candidato estava bêbado e sem a documentação do veículo.

10h12: Alessandro Molon (REDE), é o segundo candidato a prefeito do Rio a votar nesta manhã na capital carioca. Molon vota, neste momento, em uma escola localizada em Copacabana.

10h11: José Ivo Sartori, governador do Rio Grande do Sul, votou, nesta manhã, no Colégio La Salle Carmo, no centro de Caxias do Sul. José Ivo estava acompanhado de sua esposa, Maria Helena Sartori.

10h09: A Polícia Federal faz, neste momento, uma operação para combater a compra de votos e abuso de poder, em Marabá/PA. A "Operação Saruê" já apreendeu mais de R$100 mil, além uma grande qualidade de material de campanha. Foram cumpridos, até o momento, 27 dos 30 mandados de busca e apreensão.

10h04: O presidente Michel Temer (PMDB) votou logo cedo na sede da PUC, na Zona Oeste de São Paulo. Temer votou em poucos segundos, sem a presença maciça de jornalistas.

10h00: Indio da Costa (PSD), acaba de votar na PUC do Rio de Janeiro.

09h58: Dois homens foram presos, em Nova Lima/MG, por jogarem santinhos nas ruas. Às 5h40, uma viatura da Polícia Militar passava pela rua, quando flagrou a dupla cometendo crime eleitoral.

09h55: Em São Paulo, o atual prefeito e candidato a reeleição, Fernando Haddad (PT), além de João Dória (PSDB), já votaram.

09h50: O candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PMDB, Pedro Paulo, está votando neste momento em uma escola da Taquara, Zona Oeste da cidade.

09h35: A segurança foi reforçada em São Luís/MA. Neste sábado (1º), três locais de votação foram incendiados, além de ônibus. Ao todo, cinco locais de votação tiveram que ser alterados.

09h20: Houveram, também, prisões de eleitores, sendo cinco em Santa Catarina, quatro no Rio de Janeiro e duas em São Paulo, por motivos de boca de urna.

09h10: Nove urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas na primeira hora de eleições. Só no Acre, foram quatro, além de uma no Alagoas, uma em Minas Gerais, uma no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Norte e outra no Sergipe.

09h02: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na primeira hora de eleições neste domingo (2), que dois candidatos ao cargo de vereador, sendo um em São Paulo e outro em Santa Catarina, foram presos. Em Salvador, um terceiro candidato chegou a ser detido, mas foi liberado. Ambas as conduções foram causadas por boca de urna.

09h00: Em entrevista em São Paulo, o presidente do TSE, Ministro Gilmar Mendes, afirmou que estas eleições são as mais violentas registradas na história do país. O magistrado ressaltou a participação do crime organizado nas campanhas políticas.

Neste domingo (2), acontecerá em todo território nacional as eleições municipais 2016, onde os brasileiros votarão no primeiro turno dos candidatos para Prefeito e Vereador. E a VAVEL Brasil acompanha e em tempo real a apuração das urnas eletrônicas em todos os 5.568 municípios do País. As sessões de votação serão abertas ás 8h e fecham às 17h. Para votar, o eleitor deve comparecer ao local de votação com um documento original com foto para comprovar sua identidade e título de eleitor.

Quem não comparecer à votação deve justificar sua ausência ao juiz do cartório eleitoral. Caso não justifique, poderá ser impedido de exercer alguns direitos, como participar de concursos públicos, obter empréstimos de bancos e obter passaporte. Quem não justificar ausência pagará uma multa de R$ 3,51 por cada turno perdido. O valor pode ser ampliado em até dez vezes, de acordo com decisão do juiz eleitoral.

Tudo o que você precisa saber para votar com segurança neste domingo (2)

Quais são as regras para a produção e a divulgação das pesquisas eleitorais? Todas as empresas e entidades que realizarem as pesquisas eleitorais deverão se registrar no PesqEle (Registro de Pesquisas Eleitorais), plataforma da Justiça Eleitoral. O registro deve ser feito a partir do dia 1º de janeiro até cinco dias antes da divulgação dos resultados das Eleições 2016. O procedimento deve ser realizado via internet e pode ser concluído em qualquer horário.

Sou brasileiro, mas moro fora do País. Quais são as regras para votar no exterior? Brasileiro que mora no exterior só é obrigado a votar para presidência e vice-presidência da República. Para isso, tem que ter domicílio eleitoral especial estrangeiro. Nesse caso, as seções eleitorais são montadas nas sedes das embaixadas. Caso o eleitor ainda tenha sua zona eleitoral no Brasil, precisará justificar todas as eleições perdidas para não ficar em débito com a Justiça.

É possível votar no meu local de domicílio no Brasil no primeiro turn