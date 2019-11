FOX transmite especial de The Walking Dead antes da estreia da sétima temporada

A expectativa é gigante em torno do sétimo ano da série de apocalipse zumbi mais comentada dos últimos anos. Com isso a emissora FOX - dona dos direitos de exibição no Brasil, exibe neste domingo (16), ás 23h30 (Brasília), o especial The Walking Dead: A história até aqui.

The Walking Dead: A história até aqui, mostra os eventos mais importantes ocorridos até a sexta temporada, mostrando os lugares, personagens e eventos mais importantes que se passaram. Uma chance para os que estão desatualizados se antenarem. O evento será transmitido no mesmo dia que nos Estados Unidos, feita pela AMC.

O season finale da última temporada foi um dos mais comentados nas rede sociais, blogs e vídeos no YouTube, levantando dúvidas até hoje sobre o que acontecerá. É arriscado falar, porém a perda de um dos pilares do show parece mais do que provável, o que reforça a expectativa absurda à este retorno.

Sabendo disso, a transmissora ainda exibe uma maratona que começa quinta (20), por volta da meia noite até a estreia do primeiro episódio do novo ano acontecerá no próximo 23 (no domingo), 23h30, também transmitda no mesmo dia que o canal americano.

Para os que amam e acompanham o programa, preparem-se! Quem perder o especial, tem a chance de acompanhá-lo no aplicativo FOX Play aonde será disponível logo em seguida. E de sexta à domingo, os episódios completos das seis temporadas, tornando-se a maior maratona feito pelo canal até então.

A seguir confira o trailer exibido na Comic-Con da sétima temporada de The Walking Dead.