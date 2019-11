Perto de retorno, o que aguardar sobre a 7ª temporada de The Walking Dead?

A espera pela nova temporada de The Walking Dead cerca todos os fãs de curiosidades e aflição. São muitas perguntas que deixaram a maioria das pessoas com uma pulga atrás da orelha desde a exibição do último episódio da sexta temporada.

Por isso, listamos cinco coisas que a VAVEL Brasil espera sobre a sétima temporada, que terá sua estreia no próximo domingo (23), às 23h30 no horário de Brasília, pelo canal FOX. A estreia será no mesmo dia em que será exibida no Estados Unidos pela AMC.

Revelação sobre quem ou quais serão as vítimas de Negan

O season finale da sexta temporada foi o mais comentado de todos os episódios exibidos desde o início em que a série foi ao ar, em 2010. Trata-se da cena em que Rick Grimes, Carl Grimes, Aaron, Maggie, Glenn Rhnee, Abraham Ford, Eugene, Sasha, Michonne, Rosita Espinosa e Daryl Dixon estão de joelhos até a hora em que aparece um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos, Negan, carregando seu taco de beisebol Lucille envolto por arame.

Foto: Divulgacão/AMC

A sua aparição começa cheia de monólogos, mas não como das outras vezes. Desta vez apesar de conversar, o grupo liderado por Rick, este realmente com medo do que está acontecendo, começa a escolher em seu bastão quem irá morrer. Quando escolhe, temos a imagem em primeira pessoa da vítima morrendo pelo antagonista.

Se o destino se repetir como nas HQs será Glenn, porém, o seriado não segue piamente os acontecimentos da revista. Por isso seguindo o que Jeffrey Dean Morgan disse "ele não tem medo de esmagar crânios", podem ter não só uma, e sim múltiplas mortes no episódio de estreia. O que pode afetar todo grupo em suas decisões.

Rick terá que se submeter pela primeira vez à outra pessoa

Foto: Divulgacão/AMC

Mesmo tendo enfrentado Shane, Governador, Terminus, Wolves, o anti-herói nunca sentiu-se intimidado ao enfrentá-los. Todavia na primeira aparição de Negan, o protagonista demonstrou medo ao se deparar com alguém capaz de tudo, incluindo matá-lo a sangue frio na frente de seu grupo.

Com o passar dos episódios a tendência é que Rick tente enfrentar seu antagonista, mas não consiga devido à quantidade de seus seguidores e também sua astúcia. Algo que ele nunca havia enfrentado antes, tendo de rever seus métodos para destruí-lo.

Aparição de Ezequiel e Shiva

Foto: Divulgacão/AMC

É empolgante a aparição de Ezequiel na série, afinal seu maior parceiro é um tigre chamado Shiva. O animal foi desenvolvido em computação gráfica, todavia a realidade parece até assustar. Pouco se sabe como o personagem será introduzido, muitos afirmam que será quase igual do original.

Nos quadrinhos, o personagem foi apresentado depois que Rick e seu grupo descobrem que Alexandria não é a única comunidade nos arredores de Washington a ser autossustentável.

Os moradores de Hilltop, subjugados por Negan, revelam que o "rei" Ezekiel lidera uma vila que consegue resiste aos avanços do ditador, e que a ajuda do Reino seria importante para organizar um esforço de resistência contra a opressão de Negan.

Nas HQs ele é frequentemente tido como alguem manso, pacato, e Shiva, sempre ao seu lado, reproduz o comportamento do dono. Com quem tem um relacionamento com Michonne. Também é revelado que ele trabalhava como tratador de animais em um zoológico antes do apocalipse zumbi, por isso consegue domar Shiva à ficar perto.

Formas distintas de governos

Foto: Divulgacão/AMC

Talvez a melhor coisa que estará apresentada é as formas distintas que tanto Rick quanto Ezequiel e Negan conduzem o seu bando. Enquanto estamos acostumados com a jornada do protagonista que de bonzinho policial se tornou capaz de matar todos friamente para o bem do seu grupo.

Agora teremos a aparição de Negan os Salvadores, grupo que nos quadrinhos o seguem como seu líder, os obedecendo em tudo. Afinal o vilão é um ditador, capaz de destruir todos que se opõe ao seu caminho. Nas HQs mostra que ele e seus homens aterrorizam outras comunidades com medo e violência afim de conquistar suprimentos.

Entretanto a aparição do Reino, liderado por Ezequiel é uma das mais empolgantes. Afinal, é proclamado como King da comunidade. Apesar de se autoproclamar "Rei" de seus seguidores, o personagem é mais um tipo conciliador do que impositivo, tendo seu principal inimigo Negan.

Melhor desenvolvimento acerca dos personagens

Um dos piores erros durante os seis anos apresentados, foi falhar na missão de desenvolver alguns personagens. Excluindo Carol e Michonne, personagens como Daryl , Abraham e Carl não tiveram um alto desenvolvimento na trama.

Poucos sabem se os dois primeiros citados terão vida longa no show, no entanto o primogênito dos Grimes será desenvolvido bem mais nessa temporada. Por conta que nos quadrinhos, Carl tem um crescimento absurdo com a chegada de Negan. Entretanto resta saber se os executivos seguirão a ideia das HQs ou continuarão com um personagem a sombra dos feitos do pai.

A seguir assista ao trailer legendado da sétima temporada de The Walking Dead: