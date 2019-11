Marvel promove "Doutor Estranho" com premiere em Hollywood

Nesta quinta-feira, acontece nos Estados Unidos uma premiere do filme Doutor Estranho, para os fãs da Marvel que terão um encontro especial com o elenco do filme, com a presença de Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Benedict Wong, Benjamin Bratt, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton.

A Marvel está promovendo um dos lançamentos mais esperados do ano e o evento acontece em Hollywood, no TCL Chinese Theatre, com transmissão pelo youtube. Por volta das 22h30, o evento pode ser assistido aqui, pelo player abaixo:



Na semana passada, Benedict Cumberbatch e Tilda Swinton, acompanhadas pelo diretor Scott Derrickson estiveram promovendo o filme em Hong Kong, onde foram muito bem recebidos pelos fãs asiáticos, que compareceram em peso para conseguir uma foto com os atores.

Doutor Estranho (Doctor Strange, 2016)

O filme fala sobre o acidente que leva o renomado e arrogante cirurgião Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) a se transformar no mago supremo. Ele perde parte do sentido de suas mãos depois de um acidente de carro e entra em depressão por não conseguir mais realizar cirurgias. A partir daí, passa a vida procurando um modo de se curar, até ouvir histórias sobre um Ancião que poderia resolver seu problema através de magia. Desesperado, o médico pediu ao místico que o ensinasse nas artes místicas. Assim nasce um dos mais famosos e importantes heróis da Marvel Comics e dos quadrinhos em geral, baseado no personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko em 1963.

Assista ao trailer de Doutor Estranho, que estreia nos cinemas em 4 de novembro: