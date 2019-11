Quarta temporada de "Sherlock" estreia em janeiro

A espera finalmente vai terminar. Após um intervalo de 2 anos, de acordo com o Entertainment Weekly, a estreia da quarta temporada da série Sherlock está marcada para 1º de janeiro de 2017 na BBC, que divulgou também o nome dos dois primeiros episódios, intitulados "The Six Thatchers" e "The Lying Detective", respectivamente.

Seguindo a tradição da série, a nova temporada terá três episódios, estrelados por Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, como Sherlock Holmes e Dr. John Watson. A produção também divulgou uma imagem promocional da estreia, mostrando o violino de Holmes com uma corda quebrada:

Baseada nos livros de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock conta as aventuras do detetive particular Sherlock Holmes, que auxilia a polícia Metropolitana de Londres e seu fiel escudeiro, Dr. John Watson, vivendo na Inglaterra dos dias de hoje. Criado por Steven Moffat e Mark Gatiss, a série foi lançada em 2010, originalmente exibida pelo canal BBC no Reino Unido e conta com 10 episódios, divididos em 3 temporadas e 1 especial de Natal. No Brasil, as três primeiras temporadas podem ser encontradas completas, disponibilizadas pelo serviço deing Netflix.

Além de Cumberbatch e Freeman, completam o elenco Louise Brealey (Molly Hooper), Mark Gatiss (Mycroft Holmes), Rupert Graves (DI Lestrade) e Una Stubbs (Mrs. Hudson).

Assista ao trailer da 4ª temporada de Sherlock (sem legenda):