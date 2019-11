Como enfrentar demônios: Ben Daniels fala sobre a série O Exorcista

Lutando a cada episódio contra as forças do mal, Ben Daniels é Padre Marcus Keane, na série O Exorcista, que pode ser acompanhada todas as sextas-feiras à meia noite no canal FX, da Fox. Seu personagem é uma combinação de inteligência, coragem e alguma ajuda dos amigos.

Ben Daniels revela que seu personagem faz de tudo para vencer os demônios à espreita em Chicago. A série "O Exorcista" é inspirada na obra original dos anos 70, o livro que gerou o filme clássico de terror de mesmo nome, vencedor do Oscar.

Apesar da baixa audiência, a série, que teve seu oitavo episódio exibido na sexta-feira passada, surpreende a cada semana, mostrando ser uma continuação da obra-prima dos cinemas.

Sobre Padre Marcus, Ben Daniels é enfático. "Eu absolutamente adoro interpretá-lo", diz, entusiasmado. "É um grande personagem e ele me exige bastante. Eu o sinto muito próximo de mim. Ele sente um pouco de medo, como se pudesse chegar ao ponto de estragar as coisas, mas geralmente ele não teme nada. É, realmente, muito divertido interpretar alguém assim".

Ben tem interpretado uma série de personagens difíceis na TV britânica, mas o mais recente foi o fotógrafo Adam Gallaway na série House Of Cards, da Netflix. Também foi o promotor chefe James Stell, em Law & Order: UK. Mas seu trabalho em O Exorcista está em um nível completamente diferente.

Ben desenvolveu o personagem junto com os roteiristas, incluindo o assassinato da mãe do Padre Marcus e a luta contra os demônios durante a infância. "Eu li o piloto e sabia exatamente de onde ele veio. O criador, Jeremy Slater me disse que tinha uma imagem do personagem, mas não o suficiente. Eu disse que ele é um tipo de homem que está acostumado à violência. Seus pais foram mortos e ele foi criado em um orfanato católico, sendo treinado para ser exorcista".

"Eu queria mostrar que ele veio de um ambiente muito abusivo e violento", disse Daniels. "o tempo que ele entra numa sala com o demônio o preenche com tanta raiva e dor, que ele pode curar quem estiver no quarto com ele. Pensei que essa dor e essa raiva poderiam gerar o comportamento agressivo necessário para combater esses demônios".

O Exorcista, a série

Os fãs da série tem se esforçado para divulgar O Exorcista, que tem registrado baixos índices de audiência nos Estados Unidos. O dia escolhido para exibição, sexta-feira, nunca beneficia as séries transmitidas, que acabam sendo canceladas, às vezes, antes mesmo de atingirem o grande público.

O oposto do Padre Marcus Keane é o padre Tomas Ortega, interpretado por Alfonso Herrera. Enquanto Padre Marcus segue suas convicções, Padre Tomas, o pároco da família Rance, é cheio de dúvidas quanto sua fé e a existência de criaturas tão poderosas quanto os demônios que tem perturbado as duas filhas da família Rance, Katty e Casey.

O Exorcista conta a história desses dois padres, cheia de referências ao filme de 1974. A interação dos padres com a família Rance fica melhor a cada semana. Além de Daniels e Ortega, completam o elenco: Geena Davis, Alan Ruck, Hannah Kasulka e Camille Guaty. "Vamos prestar homenagens ao original. Vai ter cabeças girando”, disse Gina Davis ao site CBR.

Confira o trailer do primeiro episódio da série O Exorcista:

"É uma coisa muito estranha estar em um show chamado O Exorcista, por causa do legado desse filme", diz Ben. "Como todo grande trabalho, as pessoas se sentem proprietárias da história e não querem ver você brincando com ela. O que tem sido brilhante é ver as pessoas que amam o filme dizerem 'oh meu Deus, é uma sequência digna', temos um feedback muito positivo. A percentagem de opositores é muito pequena em comparação com o retorno positivo que temos", explica o ator.