Netflix libera opção de download de conteúdo

Agora sim a Netflix vai acompanhar o usuário em todo o lugar. A famosa plataforma de acaba de liberar no Brasil a função de download de conteúdos na versão mais recente do seu aplicativo.

O usuário assinante da Netflix poderá baixar determinados filmes e séries do aplicativo, em aparelhos com iOS ou Android para assisti-los sem conexão com a Internet. Mas nem todos os títulos da plataforma estão disponíveis para download. O assinante pode selecionar a opção Disponíveis para Download no menu da Netflix e, encontrando seu filme ou série favorito, pode fazer o download e acessá-lo na seção Meus Downloads do aplicativo.

A opção ainda não está disponível para computadores e na TV, apenas para smartphones e tablets.

Texto publicado também em INSIGHTMAG.

"Enquanto vários assinantes preferem assistir à Netflix em casa, sabemos que muitos outros também gostariam de continuar suas maratonas de Stranger Things durante um voo ou em lugares onde a internet é limitada. Agora, basta clicar no botão de download na página de detalhes de um filme ou série para assisti-lo mais tarde, sem conexão à internet.", é o que diz Eddy Wu, Diretor de inovação de produtos, no anúncio da Netflix.

A Netflix é o principal serviço de TV por Internet do mundo, com mais de 86 milhões de assinantes em mais de 190 países assistindo a mais de 125 milhões de horas de filmes e séries por mês, incluindo séries originais, documentários e filmes. O assinante Netflix pode assistir a quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em praticamente qualquer tela com conexão à Internet. O assinante pode assistir, pausar e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem compromisso, mediante o pagamento de uma mensalidade.