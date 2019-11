A #CCXP2016 começou! Confira o que está acontecendo no primeiro dia

Em mais uma edição épica, começou neste dia 01 de dezembro a terceira CCXP - Comic Con Experience, que, já na abertura, contou com um emocionante painel homenageando o humorista brasileiro Renato Aragão, o Didi de Os Trapalhões.

Quando subiu no palco, Renato Aragão foi ovacionado pela plateia. "Desde ontem eu estou aqui sob forte emoção, cada dia cresce mais, eu não sei como agradecer a vocês", disse o trapalhão, sem conseguir conter as lágrimas. Renato apresentou também algumas imagens do seu 50º filme no painel da Comic Con.

A CCXP acontece no Brasil nos moldes das comic cons realizadas em diversas partes do mundo, que reúne fãs e profissionais de quadrinhos, cinema, TV, games, anime, RPG, memorabilia, ficção científica e colecionáveis para conhecerem as últimas novidades dessas áreas em uma grande celebração do universo geek e da cultura pop.

O twitter, a rede social mais movimentada durante esses eventos, já tem milhares de imagens e declarações do público presente na CCXP e, também, de quem gostaria de ter ido na Comic Con:

A MONICA DE VERDADE SEGURANDO UM SANSÃO SENTADA NUM TRONO CHEIO DE SANSÃO #CCXP2016 pic.twitter.com/EiX9siTR55 — lindamente trágica (@isabelacroft) 1 de dezembro de 2016

Será o cosplay mais fofo dessa edição? #StrangerThings

O traje oficial utilizado por Grant Gustin na gravação da série Flash #CCXP2016 pic.twitter.com/lZBkmJvhkc — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) 1 de dezembro de 2016

Nem assistia Cavaleiros do Zodíaco direito, mas tô PIRANE nessas armaduras do #CCXP2016. Eu sou...?

a. geek

b. drag pic.twitter.com/c5d97kPg7k — sêo dudu (@duduwins) 1 de dezembro de 2016

Aquele sentimento que bate quando a gente entra no Twitter. #CCXP2016 pic.twitter.com/knUsgU8Rt2 — Dalissa Cabral (@dalissa_cabral) 1 de dezembro de 2016

O público pode encontrar a programação completa da CCXP no site e no aplicativo do evento, disponível para Android e iOS. A Comic Con Experience acontece de 01 a 04 de dezembro, no pavilhão da São Paulo Expo.