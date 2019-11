CCXP2016 Dia 2 | Milla Jojovich, Mark Pellegrino, Adam Nimoy, David Ramsey e mais

Começou mais uma edição épica da CCXP, a terceira Comic Con Experience, que acontece em São Paulo, nos moldes das comic cons realizadas em diversas partes do mundo, reunindo fãs e profissionais do cinema, tv, cultura pop e mundo geek em geral.

O segundo dia da CCXP começou com uma linda homenagem ao Leonard Nimoy, o capitão Spock da série clássica 'Star Trek'. O filho do ator, Adam Nimoy, está presente nesta edição do evento, exibindo o filme "For the Love of Spock", para falar da carreira do pai, o legado do ator e a comemoração dos 50 anos de Star Trek.

A Sony Pictures promove o painel com a atriz Milla Jojovich e Paul Anderson, apresentando novidades de Resident Evil 6: O Capítulo Final, Spider-Man: Homecoming e outros lançamentos para 2017.

Além dos painéis com convidados, são mais de 140 estantes para visitação do público, de marcas como HBO, Netflix, Warner, Fox, Paramount, Star Wars, lojas temáticas e outros. Confira algumas imagens:

O que mais surpreendeu no primeiro dia do evento foi o tamanho das filas, muito maior que nos anos anteriores e deve ser ainda mais surpreendente no final de semana.

