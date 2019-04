CCXP 2016: DC traz ao público figurinos originais de Mulher Maravilha e das suas séries de TV

A Warner fez o que se espera dela na Comic Com Experience: encantar os fãs. Em comemoração aos 75 anos da Mulher Maravilha, a DC exibiu o uniforme oficial utilizado por Gal Gadot na gravação do longa que estreia em março de 2017 nos cinemas, e ainda, de quebra, expôs o figurino da série de TV da Mulher Maravilha produzida nos anos 70 e estrelada por Lynda Carter.

Ainda sobre o filme da Mulher Maravilha, um enorme globo transparente no centro do estande com imagens dos trailers do filme que foram lançados até aqui deixou os fãs ainda mais entusiasmados para finalmente poder assistir ao longa da heroína nos cinemas.

As séries de TV também não ficaram para trás no estande da Warner. Eles trouxeram os figurinos originais de Arrow, Flash e Supergirl, usados nos sets de filmagem pelos próprios atores Stephen Amell, Grant Gustin e Melissa Benoist, respectivamente. Vale lembrar que o tão esperado crossover envolvendo as três séries mais Legends Of Tomorrow acontece nessa primeira semana de dezembro na TV americana e deve ser exibido no Brasil ainda este mês. Os fãs mal podem esperar para vê-los juntos em ação.

Sobre Liga da Justiça, que chega aos cinemas em novembro de 2017, o estúdio preferiu não mostrar muita coisa. Apenas um enorme banner com a única imagem oficial da Liga reunida. O longa é o mais esperado do estúdio por todos os fãs de quadrinhos, que finalmente poderão ver seus super heróis de infância juntos nas telonas

E por fim, que tal uma tatuagem de Arkham para deixar marcado na pele essa visita nesse estande incrível? Com ''tatuadores'' vestidos à caráter como Coringa e Arlequina, os fãs que estiveram no estande da Warner na Comic Con Experience puderam escolher diversos tipos de desenhos para reproduzir em qualquer parte do corpo.