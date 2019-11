CCXP2016 dia 3 | Mark Pellegrino, Evanna Lynch e elenco de Sense8 anunciando nova temporada

A Comic Con Experience 2016 chega no seu terceiro dia e a movimentação nos estandes continua alta, com diversas atrações par o público e uma intensa programação.

Quem estiver na CCXP neste sábado vai poder assistir o primeiro episódio da segunda temporada da série Sense8, da Netflix, que trouxe os atores Tina Desai (Kala), Brian J. Smith (Will) e Miguel Ángel Silvestre (Lito), para falar sobre a próxima temporada.

Tina, Brian e Miguel (aka Kala, Will e Lito) vêm para a CCXP. Vai ser a terceira vez do Miguel aqui, e ele tá cada vez mais profissional... pic.twitter.com/xcji8lbzzk — Netflix (@NetflixBrasil) 24 de novembro de 2016

Evanna Lynch e o sonho dos fãs de Harry Potter é o primeiro painel do dia. A Luna Lovegood tem uma das histórias de vida mais interessantes ligada ao universo HP e é um dos momentos mais esperados da CCXP 2016.

O ator Mark Pellegrino já participou de grandes sucessos do mundo das séries, como Prison Break, Lost, Dexter e Grey's Anatomy, estará presente no painel 'Os Bastidores de Supernatural', junto com Jim Michaels, no auditório Ultra.

Frank Miller, que participou de painel na quinta-feira, dando detalhes sobre O Cavaleiro das Trevas, vai dar autógrafos e os fãs dos quadrinhos poderão tirar fotos com o desenhista. Toda a renda dos autógrafos de Frank Miller será doada para a instituição Nosso Sonho (www.nossosonho.org.br), que trabalha com habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.

Os fãs da série Walking Dead, da FOX, podem tirar fotos com o famoso taco de basebol do personagem Negan, vivido por J. D. Morgan. Inclusive, podem medir a sua força, encenando uma das cenas mais chocantes da sétima temporada da série, no stand do canal:

Confira algumas imagens do terceiro dia, que já estão rolando no twitter:

VÍDEO: Naomi Scott e o elenco do filme "Power Rangers" indo para a #CCXP2016! pic.twitter.com/g2pF3R0Utx — Naomi Scott BR (@SiteNaomiSBR) 3 de dezembro de 2016

Zack Snider divulgou uma imgem do uniforme utilizado pelo batman no seu pesadelo, o Knightmare batman! #CCXP2016 pic.twitter.com/qMD4GCawGw — Nytamar nascimento (@nytamar) 3 de dezembro de 2016