'Pica-Pau, o Filme', Sense8, Guardiões da Galáxia 2 e outros lançamentos anunciados na #CCXP2016

A Universal Pictures lançou neste terceiro dia de CCXP 2016 o primeiro teaser do longa-metragem do Pica-Pau, um dos desenhos animados mais famosos do mundo.

O longa "Pica-Pau, o Filme" é produzido em live-action e CGI, sendo uma comédia onde, um certo vigarista chamado Lance Walters, vivido por Timothy Omundson e sua namorada Brittany, a brasileira Thaila Ayala, querem construir uma casa e querem derrubar a árvore onde o Pica-Pau mora. Quem conhece as histórias do Pica-Pau, já sabe que não será nada fácil enganar o pássaro.

Confira o teaser de Pica-Pau, lançado na Comic Con Experience, que estreia em outubro de 2017:

Além do live-action, a Universal Pictures exibiu algumas cenas de Velozes e Furiosos 8, com imagens de Vin Diesel, William Dafoe e Charlize Theron.

Durante o painel da MARVEL, James Gunn também apresentou um teaser inédito de Guardiões da Galáxia - Vol. 2, comentando que O personagem de "Sylvester Stallone é muito importante em Guardiões 2 e no universo cósmico da MARVEL" Além de Stallone, Kurt Russel é mais uma novidade no elenco do filme. Confira o novo trailer, que foi um dos assuntos mais comentados do terceiro dia da CCXP:

A Sony Pictures mostrou um trecho do trailer de Homem-Aranha - De Volta ao Lar durante o painel de sábado e levou o público à loucura:

Así fue la reacción de las personas que vieron el material exclusivo de #SpiderManHomecoming en la #CCXP2016 pic.twitter.com/RsYwGLr9qM — Mundo Vengador (@IniciativaV) 4 de dezembro de 2016

Já os fãs de Sense8, série original Netflix, puderam assistir ao primeiro episódio da segunda temporada da série, que será lançada oficialmente dia 5 de maio de 2017, com 10 episódios. Também foi lançado o especial de Natal da série, que estreia dia 23 de dezembro.

O público pode encontrar a programação completa da CCXP no site e no aplicativo do evento, disponível para Android e iOS. A Comic Con Experience acontece de 01 a 04 de dezembro, no pavilhão da São Paulo Expo.