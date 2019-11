CCXP 2016: Trailer oficial de Guardiões da Galáxia Vol. 2 é anunciado por James Gunn no terceiro dia do evento

No terceiro dia de Comic Con Experience, o diretor James Gunn subiu aos palcos para uma surpresa que levou os presentes à loucura. Em primeira mão, Gunn liberou o primeiro trailer oficial de Guardiões da Galáxia Vol. 2. Com pouco mais de 2 minutos de duração, o vídeo mostra praticamente todos os personagens principais do filme, incluindo o adorado baby Groot e alguns personagens novos, como a alien Mantis. Até agora o personagem Ego, vivido pelo ator Kurt Russell, ainda não deu as caras em nenhum vídeo oficial. Confira o trailer:

De desconhecidos pelo grande público a carro-chefe do Universo cinematográfico da Marvel, os Guardiões da Galáxia conquistaram o público em seu primeiro filme e o diretor James Gunn espera repetir a dose. O segundo longa se passará apenas seis meses após o primeiro filme e os Guardiões viajarão ao longo do cosmos e lutarão para manter sua nova família junta, enquanto ajudam Peter Quill a descobrir quem é o seu pai verdadeiro.

Além de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Michael Rooker retornando aos seus antigos papéis e Bradley Cooper e Vin Diesel nas vozes de Rocket Raccoon e Groot, respectivamente, o longa terá a adição de Kurt Russell, Pom Klementieff e ainda contará com uma participação especial de ninguém menos que Sylvester Stallone no elenco.

Guardiões da Galáxia Vol. 2 será o primeiro filme da Marvel nos cinemas em 2017 e tem estreia prevista para 27 de abril aqui no Brasil. A expectativa dos fãs é que o filme já dê algum indício da presença da equipe no próximo filme dos Vingadores intitulado ''Guerra Infinita'', onde todos os heróis da Marvel apresentados até aqui unirão forças contra o vilão Thanos que pretende reunir as joias do infinito e comandar o universo.

Gunn se despediu da CCXP 2016 e dos brasileiros com um tuíte. "Vocês realmente tocaram meu coração hoje. Quase chorei no palco. Nenhum cineasta poderia esperar ou sonhar com mais. #GuardioesEhDoK7 ❤️", escreveu.