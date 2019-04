CRÍTICA: Westworld é uma das melhores séries que você verá esse ano

A HBO nos presenteia com mais uma de suas obras primas, dessa vez falamos da série Westworld, a nova ficção científica do canal.

Criada por Jonathan Nolan e sua esposa Lisa Joy Nolan e inspirado no filme de mesmo nome de 1973, a série aborda os limites entre a mente humana e a interligência artificial. 'Westworld' é um parque temático onde andróides habitam com ações pré-determinadas pelos humanos em sua sala de controle.

A série é um espetáculo visual. A ambientação encanta os olhos, tanto no parque com o clima de faroeste quanto na sede do Westworld, com a atmosfera futurista. A maquiagem e o figurino são excepcionais, e a computação gráfica funciona muito bem por nunca ser exagerada.

A fotografia também não fica por baixo. Planos abertos pra mostrar a beleza e a diversidade, enaltecendo ainda mais o design de produção. Sempre com cores mortas, mas alterna entre tonalidades quentes e frias dependendo do local. Há também muitos closes nos atores mostrando a artificialidade deles, e muita, mas muita cena de nudez, o que é compreensível pela temática da série.

O elenco dessa série é impecável, tá todo mundo ótimo aqui. Destaque para a Evan Rachel Wood, que faz a Dolores, uma personagem bastante complexa. Ela parece fraca e indefesa no início, mas vai mostrando mais de sua personalidade no decorrer da série. Também carrega uma carga emocional muito forte e a atriz demonstra total controle num papel complicado. Thandie Newton também está incrível, ela faz a Maeve, uma andróide que começa a se sentir estranha e vai em busca de informações sobre seu passado para descobrir quem é, é outra personagem que passa por uma transformação gigantesca no decorrer da série, da dor ao ódio, da rotina à liberdade, com outro belíssimo trabalho de atuação. Anthony Hopkings faz o Dr. Robert Ford, o dono do parque, e entrega um personagem sereno e ao mesmo tempo ameaçador com uma frieza incrível. Não dá pra citar todo mundo, mas temos outros ótimos nomes na série como James Marsden, Jeffrey Wright, Jimmi Simpson, Ed Harris e o brasileiro Rodrigo Santoro.

A trilha sonora não é uma trilha grandiosa, mas é boa, muito piano e toques minimalistas. Vale destacar também a abertura dessa série que é uma das melhores.

O roteiro, apesar de bastante complexo, tem alguns problemas primários. A maioria em torno da segurança da sala de controle. Um funcionário fazer algo errado e conseguir encobrir com tanta facilidade, ou até mesmo um andróide caminhar sozinho pelos corredores sem que ninguém perceba. Por mais que pareça bobo citar isso, são erros que uma série desse nível não poderia cometer. Mas fora isso, a construção de personagens e suas motivações são boas e a série tem vários plot twists pra nos deixar de boca aberta, e estimula o espectador a criar várias teorias.

Dito tudo isso, Westworld é uma das melhores estreias de 2016 (senão a melhor) e vem forte para as premiações. Maior série da HBO desde Game of Thrones.

NOTA: 8.6

