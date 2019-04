Segunda temporada de Westworld estreia só em 2018

A primeira e grandiosa temporada de Westworld terminou e os fãs já estão aguardando a segunda temporada, que só deve voltar em 2018. Definitivamente, o parque criado por Dr. Ford (Anthony Hopkins) é a melhor produção da HBO desde Game Of Thrones.

O episódio final, 'The Bicameral Mind', respondeu todas as perguntas que geraram uma série de teorias ao longo dos 10 episódios da série. E deixou espaço para a nova temporada, mostrando que o mundo de Westworld é muito maior do que imaginávamos.

O 10º episódio de Westworld recebeu muitos elogios. A atriz Evan Rachel Wood, que interpreta a personagem Dolores, comentou que "a temporada 1 foi feita para conhecer o parque e os personagens. Acho que a 2ª temporada vai ser onde realmente, o show vai começar". Se essa temporada já foi surpreendente, parece que Jonathan Nolan, criador da série, promete ainda mais daqui pra frente.

Casey Bloys, presidente de programação da HBO, disse à revista Entertainment Weekly não volta antes de 2018 por que "o mundo é muito grande e queremos a melhor fotografia".

A série é baseada no filme homônimo de 1973, sobre um parque temático com androides extremamente reais, onde milionários pagam fortunas para viver todas as suas fantasias. Jonathan Nolan divide os créditos da criação com sua esposa, a roteirista Lisa Joy. Westworld ainda tem produção de J.J. Abrams. A HBO anuncia um total de 5 temporadas para a produção.

A série conta com o brasileiro Rodrigo Santoro no elenco, que disse, em entrevista ao G1, que se surpreendeu bastante durante as gravações, já que os atores não recebiam o roteiro completo, como acontece normalmente nas produções. Tudo era segredo e ele mesmo não sabia o que poderia acontecer com seu personagem. Santoro vive um dos anfitriões do parque, Hector Escaton, um bandido do velho oeste.

