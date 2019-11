Nova série para TV da 'Turma da Mônica' teve trailer divulgado na #CCXP2016

No painel da MSP - Maurício de Sousa Produções na Comic Con Experience 2016, o cartunista Maurício de Sousa anunciou uma nova série para a TV do universo da Turma da Mônica. Bairro do Limoeiro entrará para a grade de programação do Cartoon Network em 2018.

'Bairro do Limoeiro' leva para a TV o mesmo traço da Turma da Mônica das primeiras revistas em quadrinhos, publicadas nos anos 60. Um trailer muito divertido foi apresentado durante o painel:



De acordo com Mauricio de Sousa, uma das inspirações para a série, uma co-produção com o Cartoon Network, foi a Vila Sésamo. Fãs de várias gerações ficaram animados com a presença do criador das histórias da Turma da Mônica na Comic Con, já que ele é o maior cartunista brasileiro de histórias infanto-juvenis, criando personagens inspirados nos próprios filhos e amigos.

A MSP é a maior produtora nacional de conteúdo infantil, levando os personagens à diversas plataformas, desde gibis até canais digitais. Há 50 anos, seus personagens transmitem mensagens positivas, incentivando o respeito e a igualdade de oportunidades para todas as crianças.