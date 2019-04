CCXP 2016 | "Alien: Covenant terá mais horror e menos ficção científica", contou o diretor em vídeo exclusivo

O painel da Fox na CCXP – Comic-Com Experience 2016 mostrou as primeiras sequências de bastidores de Alien: Covenant, O conteúdo contou com o diretor contando alguns detalhes sobre a história.

De acordo com ele, o longa retornará com as raízes da franquia Alien. A história situa-se pouco antes do primeiro longa de Alien e o Xenomorfo se fará presente o tempo inteiro, como mostrado no primeiro cartaz. Ainda segundo Ridley Scott, o longa apostará consideravelmente menos em ficção científica comparado a Prometheus.

O longa, o diretor explica no vídeo, seguirá uma tripulação com o objetivo de colonizar um local distante do espaço. Eles encontrarão um planeta não mapeado que aparenta ser inofensivo, com montanhas e rios (filmados na Nova Zelândia), mas abriga inúmeros perigos e o time precisará enfrentar o perigo do lugar. A ideia, conta ele, é retornar com a atmosfera de terror. Uma estética claustrofóbica: "Acho que vai assustar as pessoas de verdade". Ele também comentou a respeito do personagem de Michael Fassbender, que é perigoso, mas “pode ter uma alma”. Os ambientes parecem grandiosos, com estátuas dos rostos dos engenheiros que lembram as cabeças de Ilha de Páscoa. Alien: Covenant estreará em 19 de maio de 2017.

A CCXP – Comic Con Experience 2016 ocorre entre os dias 1 a 4 de dezembro, no São Paulo Expo.