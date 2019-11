Kirk Douglas, um dos melhores atores do cinema, completa 100 anos

O ator Kirk Douglas está completando 100 anos neste dia 9 de dezembro e afirma que está cansado de falar sobre si mesmo. Mas numa data como esta, é importante falar sobre sua impressionante carreira como ator, produtor, autor e filantropo.

Kirk Douglas (pra quem não sabe, é pai do também ator Michael Douglas) tem muitos filmes clássicos no seu currículo, como Spartacus, Glória Feita de Sangue, A Montanha dos Sete Abutres, 20 mil Léguas Submarinas, Sem Lei e Sem Alma.

Issur Danielocitch é o nome de batismo do ator, filho de imigrantes russos, Jacob e Bryna, nasceu em Nova York, em 1916. Serviu na marinha norte-americana durante a 2ª Guerra Mundial e, em 1946, fez sua estreia no cinema no filme O Estranho Amor de Martha Ivers. Kirk trabalhou em 73 produções cinematográficas, tem 4 filhos e está casado há 62 anos com Anne Boydens, sua segunda esposa.

Mesmo tendo todos esses filmes no, Kirk Douglas não tem um temperamento fácil, foram poucos os diretores que tiveram coragem e paciência para contratar o ator mais de uma vez. Uma das histórias sobre o temperamento de Kirk se passa pouco antes das filmagens do filme Rambo. De acordo com o livro, o personagem principal (o próprio Rambo, interpretado por Sylvester Stallone) deveria morrer em seus braços. Quando Douglas descobriu que os produtores mudariam o final, pensando em fazer sequências do filme, resolveu se retirar do projeto.

Quando completou 90 anos de idade, divulgou o seguinte discurso na internet:

“O 90º aniversário é especial. No meu caso particular, é um milagre. Eu sobrevivi à II Guerra Mundial, à queda de um helicóptero, a uma trombose e a dois joelhos novos. Desta vez decidi fazer um brinde ao mundo. Sejamos claros: o mundo está um caos. Aqueles que o vão herdar terão de enfrentar muitos problemas: a pobreza abjeta, o aquecimento global, os genocídios, o HIV e os fanáticos suicidas, citando apenas alguns. Tudo isto existe, mas o mundo mantém-se silencioso. Nós fizemos muito pouco para resolver estas questões. Agora passamo-los adiante e vocês, os mais novos, vão ser obrigados a tratar do assunto porque a situação é intolerável. Têm de se revoltar, dizer em voz alta o que pensam, escrever, votar e tomar conta das pessoas e do mundo em que vão viver”.

Já o discurso dos 100 anos de Kirk Douglas será apreciado por poucos privilegiados. Cerca de 200 convidados entre parentes e amigos em uma festa organizada pelo filho Michael e sua nora, Catherine Zeta Jones. Sobrevivente de um acidente de helicóptero e um derrame cerebral que lhe deixou com problemas de fala, tem se mantido afastado das câmeras desde 2008.

No dia de Ação de Graças norte-americano, Catherine Zeta Jones compartilhou uma foto da família reunida com o sogro. "Hoje me sinto agradecida por tantas coisas! Feliz dia de Ação de Graças para Todos", disse a atriz.