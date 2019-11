As cinco melhores minisséries de 2016

A categoria de minisséries teve um de seus melhores anos em 2016, premiados com grandes produções de altíssima qualidade. E nós da VAVEL listamos cinco delas pra você que tem pouco tempo e quer ver séries mais curtas.

- Confira também as 10 melhores séries de drama de 2016

Entraram na nossa lista séries que foram encerradas com apenas uma temporada e as antologias, que são as séries que mudam de enredo a cada temporada.

5. The Night Manager (BBC One)

História de espionagem enaltecida pelo grandioso elenco e a vasta fotografia. The Night Manager pode parecer um pouco confusa no seu início, mas a trama se desenvolve da melhor maneira possível, além de ter plots que prendem bem o espectador. Vale o 5º lugar da lista.

4. Roots (History)

Qualquer história sobre escravidão já tem um peso gigantesco, mas essa vai além disso. Roots mostra a cultura negra, as tradições familiares e sobrevivência. É o tipo de história que é uma faca cravada no peito. Atuações, ambientação e trilha sonora sensacionais. Vale o 4º lugar da lista.

3. Black Mirror (Netflix)

A terceira temporada de Black Mirror não deixou nada a desejar. Tivemos seis novas histórias, todas em alto nível, divididas entre boas, ótimas e espetaculares. É uma série complicada de maratonar, pois leva um tempo para reflexão de cada episódio, e debater sobre eles com as pessoas é uma sensação prazerosa e confortante. Por isso leva o 3º lugar da nossa lista.

2. The Night Of (HBO)

The Night Of é o símbolo perfeito do que é construir tensão. A minissérie nos mostra um assassinato, e consegue nos fazer suspeitar de todo mundo. Além disso, é feita uma crítica fortíssima ao sistema carcerário e ao sistema ao mostrar as mudanças de personalidade do protagonista. Somando isso a seus aspectos técnicos invejáveis, The Night Of é mais um grande acerto da HBO em 2016. Vale o nosso 2º lugar da lista.

1. The People v O.J. Simpson: American Crime Story (FX)

Vemos aqui uma das melhores obras de todos os tempos. Roteiro impecável, elenco inteiro muito bom, trabalho de maquiagem também incrível, é notável a semelhança dos personagens com o caso de 1994. E a série não se contenta em mostrar só o que o julgamento mudou na vida de O.J. Simpson, mas também mostra sobre todos os envolvidos no caso, tanto a defesa, quanto a acusação. A série tem incontáveis qualidades, e não tinha como não colocá-la no topo da nossa lista.