The Flash: série retorna com Atrito entre Barry e Wally West em novo teaser

Um teaser de “Borrowing Problems From the Future”, o 10º episódio da terceira temporada de The Flash, exibe uma cena de atrito entre Barry Allen e Wally West, onde o Flash enfrenta o mais recente membro do time, que não teria escutado suas orientações:

A prévia também menciona um antagonista inédito introduzido ao programa das HQ’s: Plunder, enfrentado por Kid Flash. De acordo com a sinopse oficial, Barry está atormentado por algumas visões onde Iris é assassinada por Savitar. O episódio inédito da série passará nos EUA no dia 24 de janeiro. No Brasil, The Flash é exibida pelo canal pago Warner.