Série baseada em "O Nevoeiro" de Stephen King, vai contar com final diferente do livro e filme

Os produtores da série The Mist (o nevoeiro), revelaram nesta quinta (19), mais detalhes da produção. Baseada na hora de Stephen King, ganhou uma adaptação para o cinema em 2007. Ao contráro do final do conto e do filme, a série terá um "desfecho totalmente inédito e original". A informação é do diretor David Boyd, em entrevista ao site americano TV Guide.

Publicado em 1979, The Mist, narra a história de um grupo de pessoa com personalidades muito distintas, presas em um supermercado, logo após um estranho nevoeiro assolar a cidade de Bridgton no Maine. O conto está presente no livro “Tripulação de esqueletos”. Em suas 148 páginas (na edição publicada pela Suma de Letras), King apresenta tipos distintos de personagens com personalidades fortes, e que em condições normais, jamais estariam se relacionando.

Conto é o primeiro do livro "Tripulação de Esqueletos". (Foto: Suma de Letras)

Com 10 episódios garantidos para a primeira temporada, The Mist, estreia nos EUA ainda em 2017. Boyd dirigiu episódios de The Walking Dead, da segunda e terceira temporada. A produção do piloto está a cargo de Adam Bernstein, que esteve à frente das séries, Fargo, Better Call Saul, Nurse Jacki e Bloodline.

Frank Darabont, diretor do filme, também está envolvido com a construção da série. Muitos fãs ficaram surpresos com o enredo sombrio do longa. Com um clima pesado, efeitos especiais convincentes, o faturou nos cinemas americanos chegou a US$ 57,2 milhões. King, sempre se envolve em adaptações baseadas em suas obras. Para acompanhar o desenrolar da série, escalou Christian Torpe como um dos roteiristas.