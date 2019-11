Diego e Robinho de volta ao Engenhão: na última vez, empate por sem gols contra Bolívia

O ano era 2008. A seleção brasileira, comandada por Dunga, disputava as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, mas sem encantar. Após bela atuação e goleada sobre o Chile, a seleção foi até o ainda então Estádio Olímpico João Havelange – hoje, Nilton Santos – enfrentar a Bolívia, lanterna do grupo. No entanto, sob gritos de “Adeus Dunga” e “olé” nos toques da seleção boliviana, o Brasil não saiu do 0 a 0, frustrando o público que compareceu abaixo do esperado.

A atuação da dupla Diego e Robinho

Amigos desde a base santista, quando Diego e Robinho se encontram seja jogando na mesma equipe ou não, a expectativa é sempre alta. E, diante da Bolívia não foi diferente. Mesmo com todo o conjunto apagado, os “ex Meninos da Vila” foram protagonistas dos principais lances da partida.

Após um primeiro tempo muito ruim, a equipe brasileira deixou o gramado reclamando da retranca boliviana ao som de vaias e protestos como “Dunga burro” vindos da arquibancada. Na volta aos gramados, logo aos oito minutos, Ignacio Garcia dividiu com Robinho, o brasileiro foi esperto, caiu com a mão na perna, reclamando de uma entrada desleal, e o juiz deu cartão vermelho para o boliviano.

Mesmo com mais espaço devido à expulsão do defensor boliviano, o Brasil aproveitou pouco as chances que criou. Aos 15 minutos, novamente xingamentos ao então comandante Dunga, após substituir Lucas por Júlio Baptista.

Minutos depois, uma das melhores oportunidades brasileira veio em uma jogada realizada por Diego, que após boa troca de passes deixou com Júlio Baptista, que de fora, parou no goleiro Arias, deixando então a partida com o marcador zerado.

O reencontro na seleção brasileira

Diego e Robinho, agora no Fla e no Galo, respectivamente, já se reencontraram em partida válida pelo Campeonato Brasileiro no fim de 2016. Agora, na mesma equipe e com boas chances de ambos serem titulares, após nove anos se reencontram no Engenhão para o “Jogo da Amizade”, diante da Colômbia, em amistoso que marca a solidariedade pelas famílias das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense ocorrido há dois meses.

“Os dois têm muita qualidade técnica. O Atlético-MG nos falou que o Robinho voltou voando na condição física e no peso. É preciso plantar a responsabilidade e o nível técnico. Ele foi um dos goleadores [do Brasileiro] e desenvolveu uma capacidade por tempo jogado, e não por número de gols. Construiu a qualificação e seu momento”, disse Tite, ao falar de Robinho.

“O Diego voltou ao Brasil e deu um up ao Flamengo em termos de criatividade. É um atleta de uma capacidade de assistência, passe e criatividade que agrega muito ao time. Adicionando o fator físico, ele fez por merecer”, exaltou o comandante.

A partida será realizada na próxima quarta feira (25), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, às 22h (horário de Brasília).