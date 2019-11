Netflix libera novo trailer de Punho de Ferro que mostra o herói em ação

A Netflix liberou nesta terça-feira (7), o último trailer de Punho de Ferro, série da Marvel que tem estreia prevista para 17 de março. O enredo contará a história de Danny Rand, um bilionário que sofre um acidente de avião ainda criança, mas é resgatado por monges budistas. Ele retorna a Nova York anos depois como um especialista em artes marciais e decide usar todas as suas habilidades para retomar o legado de sua família e vingar o assassinato de seus pais, mortos no mesmo acidente que quase o matou.

O trailer de pouco mais de dois minutos de duração traz cenas de Danny retornando a sua cidade natal e lidando com os mafiosos executivos responsáveis pela morte de seus pais e que agora comandam a Rand Enterprises. O trailer ainda mostra Danny invocando os poderes do Punho de Ferro e colocando em prática tudo que aprendeu com os monges em seus anos de treinamento.

Além dos protagonistas, outra presença importante, apesar de bem breve, deu o ar de sua graça e merece um destaque. Trata-se de Madame Gao, a líder de um grupo de traficantes chineses em Hell’s Kitchen que apareceu pela primeira vez na segunda temporada de Demolidor e retorna na série do Punho de Ferro.

A série conta em seu elenco com Finn Jones no papel principal e David Wenham, ator conhecido por interpretar Faramir na trilogia Senhos dos Anéis, como seu antagonista. Jessica Stroup e Tom Pelphrey completam o elenco, que ainda terá o retorno de Rosario Dawson como Claire Temple, a enfermeira que esteve presente em todas as séries da Marvel na Netflix até o momento.

Punho de Ferro fecha o grupo dos Defensores, que já conta com o Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage. A série que reunirá o grupo de heróis é a próxima estreia do calendário da Marvel na Netflix e deve ser lançada no segundo semestre de 2017.

Assista ao trailer de Punho de Ferro: